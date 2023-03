Trauer im Unternehmen - überrascht und berührt

14.10.2015 | 17:30 Uhr | Beratungsstelle CHARON | Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg



Beratungsstelle CHARON (em) Wie kann betriebliche Trauerbegleitung gestaltet werden?

Welche Trauersituationen treten in der Arbeitswelt auf und welche Veränderungen können im betrieblichen Alltag entstehen?



Warum ist die Auseinandersetzung mit Trauer am Arbeitsplatz für Unternehmen notwendig? Sind Formen der Prävention möglich und wie kann der Umgang mit Trauer im Betrieb gestaltet werden?



Herzliche Einladung an alle, die im beruflichen Alltag Impulse und Anregungen für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer setzen und entwickeln möchten.



Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.



Weitere Informationen unter www.charon-hamburg.de







Veröffentlicht am: 08.10.2015