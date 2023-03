Treffen des politischen Mittelstandes auf der B2B NORD

Hamburg (ab/xx) Auf der B2B NORD nahmen erneut zahlreiche Unternehmer und Entscheider die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken wahr. So auch die Mittelstandsvereinigung des Kreises Segeberg.



Die Vorsitzende der Hamburger FDP-Fraktion sowie stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Katja Suding, eröffnete die Messe mit ihrem Vortrag zum Thema „Zukunft der Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg“.



Katja Suding im Dialog

Im späteren Verlauf des Messeprogramms lud Veranstalter und Gastgeber Sven Boysen die FDP-Politikerin zu einem spannenden WirtschaftsDialog ein. Dort wurden aktuelle Themen aus Wirtschaft und Politik erörtert und in einem interessanten Gespräch der aktuelle Stand dargestellt. Während des Verlaufes nutzten auch die Mitglieder der Mittelstandsvereinigung die Möglichkeit des Dialoges mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP.



Present für den Mittelstand

Die Mittelstandsvereinigung sorgte auf ihrem Stand für einen regen Informationsaustausch mit den Unternehmern. Die Besucher konnten mit den Mitgliedern des Landesvorstandes der MIT Gespräch kommen und sich so über aktuelle Richtlinien austauschen. Die Mittelstandsvereinigung ist der stärkste und einflussreichste politische Verband für Klein- und Mittelständische Unternehmen, Freiberufler und das Handwerk und steht so für die Interessen und Belange der Unternehmer in Deutschland ein.



Foto: Dr. Axel Bernstein (Mitte,links), Landesgeschäftsführer der CDU und Ulrich Graumann (Mitte, rechts), Geschäftsführer der WIrtschaftsförderung des Kreises Segeberg mit den Mitgliedern des Landesvorstandes der CDU Mittelstandsvereinigung Michael Stenzel, Hans- Peter Küchenmeister und Sven Boysen, traffen sich unter dem Motto „Zukunft der Metropolregion stärken” auf der B2B NORD.

Veröffentlicht am: 11.01.2016