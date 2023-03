Treffpunkt der Metropolregion Hamburg

Hamburg (fg/kv) Am 27. April 2017 vom 10 bis 17 Uhr treffen sich wieder die Entscheider der Metropolregion Hamburg auf der B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Bei der neunten Auflage des größten Familientreffens der norddeutschen Wirtschaft, kommen wieder Unternehmen aus Hamburg, Schleswig- Holstein und Niedersachen, aber auch weit über diese Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch zusammen.



Auf der größten Dialogplattform im Norden ermöglichen die verschiedenen Fachforen zu Themen wie IT, Finanzen, Marketing, Logisitik, Personal und Gewerbeimmobilien sowie WirtschaftsDialoge einem gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen.



Bei den beliebten WirtschaftsDialogen in den Fachforen Logistik und Gewerbeimmobilien sind die Besucher und Aussteller der B2B NORD herzlich eingeladen mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und bestehende und zukünftige Probleme zu aktuellen Themen aus der jeweiligen Branche zu thematisieren.



30-Minuten-Takt viele wertvolle Ideen und Impulse zu Themen wie Führung, Management, Entscheidung, Kommunikation, Markenentwicklung, Social Media und B2B Online-Marketing.



Gesunde Führung

Marcus Lauk erklärt wie „Gesunde Führung“ die psychische Gesundheit der Mitarbeiter in Unternehmen und damit auch die Unternehmensleistung positiv beeinflusst.



Kommunikation

Wie Frauen und Männer wirklich erfolgreich zusammenarbeiten vermittelt Katrin Seifarth mit einem Augenzwinkern anhand alltäglicher Geschäftssituationen. Sie zeigt typisch weibliche und typisch männliche Verhaltens- und Kommunikationsweisen am Arbeitsplatz auf und schildert den gezielteren Umgang damit.



Entscheidung

Benedict Ahlfeld verrät welche drei Entscheidungsfallen unbedingt vermieden werden müssen und wie man die Strategien der Top-Entscheider für sich nutzbar machen kann.



Management

Managemententscheidungen müssen nicht in Sekundenschnelle getroffen werden und man endet auch nicht in einem „rauchenden Trümmerfeld“. Bei Holger Lietz´Vortrag steigen die Zuhörer mit in das Cockpit eines Kampflugzeuges und erhalten Impulse, wie sie richtig und souverän entscheiden, wenn es darauf ankommt!



Markenentwicklung

In ihrem Vortrag beschäftigt sich Carmen Brablec mit Strategien, die den idealen Wunsch-Kunden und -Mitarbeiter langfristig und dauerhaft anziehen, ohne großes Werbebudget und aktive Kundenansprache. Unternehmen entwickeln sich so vom Bittsteller zum Zielgruppen-Magneten und damit zur Marke. Die Beispiele aus der Praxis liefern Unternehmern zahlreiche Impulse, die Strategien auf ihre individuelle Situation anzuwenden.



B2B Online Marketing

Christian Spancken ist einer der wenigen Google Partner Academy Trainern in Deutschland und absoluter B2B Experte. In seinem Vortrag zeigt Christian Spancken Strategien und Auswertungsinterpretationen, die überraschen und meist verborgen bleiben. Außerdem erfahren die Zuhörer, wann man eine Agentur feuern sollte und welche Tricks einem jede Menge Lehrgeld ersparen. Ehrliche Fakten zu den Onlinekanälen und welche Entscheidungen Sie selbst treffen müssen.



Informationen zur Messe sowie ein Programm zum Ausdrucken stehen online zur Verfügung: www.B2B-NORD.de/Messe

Veröffentlicht am: 03.04.2017