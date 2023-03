Treffpunkt der Wirtschaft

Hamburg (fg/kv) Digitalisierung, Motivation, Verkauf, Kommunikation, Social Media, Erfolg und Führung sind nur einige der Themen der B2B NORD am 19. April 2018 von 10 bis 17 Uhr in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Auf der größten regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands erwartet die Besucher wieder ein hochwertiges wie umfangreiches Rahmenprogramm mit erstklassigen Speakern, Seminaren und Fachvorträgen zu den aktuellsten Themen aus Personal, IT, Marketing und Finanzen.



Zum elften Mal kommen wieder zahlreiche Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch weit über diese Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch zusammen. Die B2B NORD bietet für Besucher und Aussteller die Möglichkeit, Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu legen. In über 50 Fachvorträgen geben Experten Handlungshilfen für den Berufsalltag. Egal ob im Fachforum IT, Marketing, Finanzen, Personal, Logistik oder Gewerbeimmobilien, auf der größten Dialogplattform im Norden ermöglichen die verschiedenen Fachforen einen gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen.



WirtschaftsDialoge Logistik und Gewerbeimmobilien

Bei den beliebten WirtschaftsDialogen in den Fachforen Logistik und Gewerbeimmobilien sind die Besucher und Aussteller der B2B NORD herzlich eingeladen mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und bestehende und zukünftige Probleme zu aktuellen Themen aus der jeweiligen Branche zu thematisieren. Das Fachforum Logistik wird hierbei von der SVG Hamburg begleitet, den Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien legt das NORDGATE in ihrem Fachforum. Erneut präsentieren sich dabei die Wirtschaftsförderungen der metropolregion Hamburg gemeinsam im Fachforum Gewerbeimmobilien.



KernImpuls

Verkaufen - Erfolg - Motivation

Im exklusiven KernImpuls SeminarBereich warten auch dieses Mal besondere Highlights auf die Besucher. Gaby S. Grauper gibt hier einen Einblick in Ihr Expertenwissen. Seit 18 Jahren unterstützt sie Kunden als Keynote-Speakerin und Trainerin, erfolgreicher im Vertrieb und im Leben zu werden. In Ihrem Seminar auf der B2B NORD erklärt Sie in sieben Impulsen, wie Kundenwünsche mit den Stärken des eigenen Angebotes verbunden werden, die Abschlussquote erhöht wird und höhere Gewinne erzielt werden.



Christoph Teege, Quizbox-Weltmeister, WBU Semipro Box-Europameister und WBU Semipro Box-Weltmeister zeigt auf, was in kritischen Zeiten von Boxern gelernt werden kann und gibt Antworten auf die Fragen: „Wie lassen sich „schmerzhafte“ Entwicklungen frühzeitig erkennen oder sogar vorhersagen? Was sind die Erfolgsfaktoren, die über Sieg und Niederlage im Boxring bzw. im (Wirtschafts-) Leben entscheiden? Wann lohnt es sich „durchzuboxen“ und wann ist es sinnvoller, das „Handtuch zu werfen“?



Anja Niekerken, überzeugte Konstruktivistin und bodenständige Realistin, liefert praktische Hilfe zur Selbsthilfe gegen Arbeitsübelkeit und ihre Folgen. Klar, alltagstauglich und mit beiden Beinen im Machbaren zeigt sie, wie wir Arbeit neu denken können, was Arbeit ausmacht und welche guten Seiten auch der blödeste Job bietet, ohne dabei die positiven Effekte eines erfüllten Feierabends zu vernachlässigen.

Veröffentlicht am: 28.03.2018