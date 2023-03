Treffpunkt der Wirtschaft im Norden

Hamburg (fg/kv) Die größte regionale Netzwerkmesse Deutschlands lädt Besucher und Aussteller am 23. Oktober zum 12ten Mal in die MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch weit über Norddeutschland hinaus, kommen wieder zum intensiven Austausch zusammen.



Hier werden die Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen gelegt. Zahlreiche Fachvorträge bieten den Besuchern eine Vielzahl von Handlungshilfen für ihren Berufsalltag. Dabei decken die Fachvorträge die gesamte Spanne der Unternehmensbereiche ab. Egal ob die IT-, Marketing-, Personal-, Logistik oder Finanzenabteilung, die B2B NORD bietet für alle Bereiche den richtigen Ansprechpartner und wertvolle Informationen zu den Fachthemen der Abteilungen.



Auf der größten Dialogplattform im Norden haben die Spezialisten die Möglichkeit eines gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfers.



Das wie gewohnt umfangreiche und hochwertige Rahmenprogramm wartet wieder auf mit Top-Speakern, Fachvorträgen zu den aktuellsten Themen aus Personal, IT, Marketing und Finanzen. Der beliebte Branchentreff Fachforum GewerbeImmobilien, ausgerichtet vom NORDGATE, steht dieses Mal unter dem Motto „eCommerce“.



Besonders im Fokus stehen die Hauptredner des Tages im Impulsforum im Obergeschoss. Zu den Themen Rhetorik, Mind-Programming, Führung, Entscheidungskompetenz, Motivation und Social Media geben die Experten Einblicke in Lösungssansätze und Strategien für den Berufsalltag.



Die Speaker

Als Ultra Trail Runner lief Annabel Müller bereits über 200km und 11.400hm am Stück durch die Alpen. Entscheidungskompetenz ist beim Trailrunning das A und O. Authentisch, geistreich und humorvoll veranschaulicht sie, wie man einfach gute Entscheidungen trifft, Denkfehler vermeidet und Ziele nicht nur „smart“ sondern auch „safe“ erreicht.



Hein Leuters erklärt aus dem spannenden Alltag eines Erfolgsunternehmers und der Schilderung herausfordernder Cockpit-Situationen heraus, wie sich individuelle Handlungsoptionen erweitern und authentische Führungsstile etablieren lassen.



Wo die Wurzeln des Muts in Personen verankert sind und wie sie groß werden können zeigt Lutz Langhoff. Markus Jotzo rüttelt die Menschen aus ihrem Alltag wach und animiert sie, das Unbequeme zu wagen, um über sich hinauszuwachsen. Führungskräfte erhalten provokante und gleichzeitig bereichernde, praxisumsetzbare Impulse.



Die Frage wie unser Denken, unser Fühlen und unsere Handlungen unsere Realität bestimmen beantwortet Reza Hojati. Die Zuhörer können hier die eigene Kompetenz und die eigenen Fähigkeiten erweitert. Er vermittelt wesentliche Grundannahmen, die unmittelbar im Alltag angewendet werden können.



Sprachliche Manipulationstechniken lassen sich in drei Kategorien einteilen: Scheinargumente, sprachliche Tricks und kognitive Verzerrungen. Zu jeder Kategorie gehören dutzende einzelne Techniken. Die wichtigsten davon stellt Wladislaw Jachtchenko vor und erklärt gleichzeitig auch Möglichkeiten, wie man diesen Manipulationen begegnen kann.



Digitale Supply Chain eCommerce & Internet

Erstmalig tagt die landesweite Fachgruppe DialogDigital auf der B2B NORD Messe. Die Fachtagung Digitale Supply Chain | eCommerce & Internet steht unter dem Motto „Herausforderung Wertschöpfung“. In verschiedenen Panels beleuchten die Akteure dabei die Grundlagen und notwendigen Aktivitäten für eine erfolgreiche Wertschöpfung. Ein Highlight dabei – „Einzelhandel contra eCommerce & Internet“.



Fragen wie „Wie sieht die Zukunft des Einzelhandels aus? Wie die Zukunft der Innenstädte? Wie sehen städtischer Verkehr & Infrastruktur in Zukunft aus?“ stehen im Mittelpunkt und werden in einem PodiumsDialog umfassend diskutiert.



Die Teilnahme an der Fachtagung ist mit Anmeldung unter: info@sentiero-logistiq.de möglich: Anmeldeschluss für die Teilnahme an der Fachtagung ist Mittwoch, der 17. Oktober 2018.



Weitere Informationen zur Wirtschaftsmesse sowie ein Programm zum Ausdrucken stehen online zur Verfügung:



www.B2B-NORD.de/Messe



Foto: Hein Leuters

Veröffentlicht am: 25.09.2018