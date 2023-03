Treffpunkt des Mittelstands

NORDGATE/Neumünster (kk) Messeveranstalter und NORDGATE, vor allem aber die Aussteller sind sich einig: in 2013 wird die wirtschaftNORDGATE fortgeführt. Die Fachmesse in den Holstenhallen Neumünster, auf der sich über 100 Aussteller der Region präsentierten, war von Anfang an erfolgreich.



Die branchenübergreifende Messe unter dem Motto „Dialog-Business- Kontakte“ wurde unterstützt durch das NORDGATE, der Wirtschaftsregion bestehend aus den Städten Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt. Die Wirtschaftsförderer ziehen ein positives Fazit: Es sei gelungen, Unternehmen aus der Region miteinander bekannt zu machen und zu vernetzen.



Workshop und Speed-Dating besonders beliebt

Neben den unterschiedlichsten Ausstellern zogen auch die verschiedenen Workshops die Besucher an. Von besonderem Interesse waren hier die Themen Energieeffizienz oder Suchmaschinenoptimierung. Wie im „Hühnerstall“ ging es beim Speed-Dating zu. Unternehmer hatten vier Minuten Zeit sich einem anderen vorzustellen, dann wurde gewechselt. Das Interesse und die Intensität übertraf alle Erwartungen, das Speed-Dating wird fester Bestandteil der wirtschaftNORDGATE.



Viel Prominenz

Schon beim Eröffnungsfoto wurde die hohe Akzeptanz der neuen Messe durch die offiziellen Vertreter sichtbar, mit Klaus-H. Hensel (Erster Stadtrat Quickborn), Hans- Jürgen Kütbach (Bürgermeister Bad Bramstedt), Hanno Krause (Bürgermeister Kaltenkirchen), Elisabeth von Bressensdorf (1. stellv. Bürgermeisterin Henstedt-Ulzburg), Dr. Olaf Tauras (Oberbürgermeister Neumünster), Uli Wachholtz (UVNord Präsident), Ralf Waltereit (messe.ag), Tim Ramsl (Sparkasse Südholstein), Nicole Folchert (SeitenBox) und Mathias Stolten (Stadtwerke Neumünster).



www.wirtschaft-nordgate.de

Veröffentlicht am: 10.01.2013