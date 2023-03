Trends der Extraklasse

Sievershütten (ls) Faszination in Leder, Lammfell, Stoff- und Pelz – unter diesem Motto präsentiert DMOCH-Mode die topaktuelle Auswahl von Jacken, Mänteln, Hüten, Handschuhen und Accessoires. Mit Tradition und Leidenschaft achtet die Familie Popp auch weiterhin bei der Mode auf gleichbleibend hohe Qualität zu stets attraktiven Preisen.



Für jeden ihrer Kunden bietet DMOCH-Mode individuelle Trends. Diese gehen von der sportlich, leicht taillierten Kurzjacke, über weiche Soft-Lamm-Jacken mit Fellaplikationen, bis hin zur zeitlos eleganten Swinger- und Kurzjacke. Die stehen der trendbewussten Frau von heute, in vielerlei Farben, zur Verfügung. Aber auch für die Herren gibt es jede Menge zu entdecken. Es werden klassische Blousons, Freizeitwesten oder Lederblazer angeboten. „Die heutigen Schwerpunkte unseres internationalen Sortiments liegen bei Jacken und Mänteln aus Nappa- und Veloursleder sowie gewachsenem Lammfell für Sie und Ihn, aber auch samtige Pelze gehören zum Sortiment unseres Hauses“, so Inhaber Arno Popp. Ganz besonders wird, in dem größten Mode-Fachgeschäft des Nordens, auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung geachtet. Beim Shoppen erwartet den Kunden eine angeregte aber entspannte Atmosphäre. „Dank kompetenter Beratung in wohliger Umgebung finden wir für jeden Kunden das richtige Modell“, weiß Alexander Popp, Junior-Chef von DMOCH-Mode.



Attraktive Angebote

Die neusten Kollektionen finden die modebewussten Kunden auf der Homepage, von denen sich vorab ein Bild gemacht werden kann. Zusätzlich gibt es hier auch ein interessantes Angebot, was die Familie Popp, ihren Kunden, bietet. Bei einem Einkaufswert von 200 Euro, verschenkt das Mode-Fachgeschäft einen Tankgutschein im Wert von 30 Euro. „Zuvor präsentierten wir unseren Kunden die Aktion „Tolle- Tausch-Tage“, die auch, dank der guten Zusammenarbeit mit dem Stadtmagazin, ein voller Erfolg war“, so Arno Popp. „Unsere Kunden kaufen bei uns ihr Produkt und erhalten somit ein kleines Dankeschön“, ergänzt der Inhaber, des bekannten Mode-Fachgeschäfts, weiter. „Wir hoffen auch im neuen Jahr auf die freundliche Unterstützung unserer Kunden.“



Foto: Familie Popp führt den erfolgreichen Familienbetrieb.

Veröffentlicht am: 10.01.2013