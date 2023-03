Typisch  Menschenkenntnis auf einen Blick

Osterwald (em/fg) Haben Sie häufiger mit schwierigen Menschen zu tun? Dann lesen Sie jetzt weiter! Sicher ist Ihnen bereits vielfach aufgefallen, dass Menschen sich in ihrer Persönlichkeit unterscheiden. Sie lernen bei einer Veranstaltung, z.B. einer Messe, eine Person kennen und verstehen sich innerhalb von Minuten blendend. Schon mal erlebt? Sicher! Darüber hinaus kennen Sie andere Personen bereits ewig und haben bis heute Probleme, eine gemeinsame Basis zu finden. Stimmt? Es kann also nicht nur alleine daran liegen, ob wir Menschen kurz oder lange kennen, dass wir mit einigen Menschen besser und mit anderen weniger gut klarkommen.



Sicher kennen Sie diese Regel: „Behandle dein Gegenüber so, wie du behandelt werden willst.“ Stimmen Sie dieser zu? Wenn Sie sagen: „Ja, die ist stimmig“, dann darf ich dich ab jetzt sicher duzen. Ich arbeite regelmäßig mit Sportlern, da ist es normal, dass wir uns duzen. Findest du nicht so gut? Ich behandle dich nur so, wie ich behandelt werden möchte. Ich freue mich, wenn andere mich duzen.



Sie merken, die Regel: „Behandle dein Gegenüber so, wie du behandelt werden willst“, passt nur für die Menschen, die genauso ticken wie Sie. Vielmehr lautet die Regel richtig: „Behandle dein Gegenüber so, wie er bzw. sie behandelt werden will.“ Gleichgültig, ob es sich um private oder berufliche Beziehungen handelt, ist es wesentlich, dass wir uns in unser Gegenüber hineinversetzen.



Wenn Sie zukünftig das Verhalten anderer Menschen genauer beobachten und darauf achten, welche Körpersprache sie haben – viel oder wenig Gestik und Mimik, welches Sprachmuster sie besitzen – laut oder leise, langsam oder schnell und welche Worte sie häufig benutzen, werden Sie diese Menschen schnell verschiedenen Typen zuordnen können. Das ermöglicht uns sogar, das Verhalten unseres Gegenübers vorauszusagen.



Es findet eine Typisierung statt. Wenn sich Verhaltensweisen bei unserem Gegenüber wiederholen, sagen wir gerne: „Typisch, der schon wieder. War doch klar, dass der wieder zu spät kommt.“ „Typisch, die Schnürsenkelbüglerin braucht es mal wieder ganz genau“. Wenn Sie jemanden neu kennen lernen, stellen Sie sich zwei entscheidende Fragen:



1. Wie redet diese Person?

Redet sie eher rational oder eher emotional? Rationale Menschen sind stark ergebnis-, sach- und aufgabenorientiert. Sie kommen direkt auf den Punkt, da wird ab und an die Begrüßung schon mal übersprungen. Smalltalk ist nicht deren Sache. Das Geschäft steht im Mittelpunkt. Der rationale Gesprächspartner spricht primär darüber, ob ihn die Messe weiterbringt und er interessante Dienstleistungen oder Produkte entdeckt hat. Der persönliche Nutzen steht klar im Fokus.



Emotionalen Persönlichkeiten sind zwischenmenschliche Beziehungen und Gefühle sehr wichtig. Sie wollen sich in Gegenwart des Gegenübers gut fühlen und lieben den Smalltalk. Ein emotionaler Gesprächspartner spricht primär darüber, wen er getroffen oder kennengelernt hat und wie ihm das Ambiente der Messe gefällt. Diese Menschen sind bevorzugt Teamplayer, das gemeinsame Erleben mit anderen steht klar im Vordergrund.



2. Wie reagiert diese Person?

Reagiert sie eher introvertiert oder eher extrovertiert? Introvertierte Persönlichkeiten sind in sich gekehrt und zurückhaltend. Sie beobachten zunächst, hören dem Gegenüber zu. Erst wenn sie Vertrauen und Sicherheit gewonnen haben, öffnen sie sich und berichten mehr von sich. Oft haben diese Menschen ein langsames und eher leises Sprachmuster und zeigen wenig Mimik und Gestik.



Extrovertierte Menschen dagegen sind offen, zugewandt und suchen den Blickkontakt. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Oft haben diese Menschen ein schnelles und eher lautes Sprachmuster und artikulieren mit viel Mimik und Gestik. Jetzt können Sie vier Persönlichkeitstypen unterscheiden:



1. extrovertiert / rational (Spitzname: Tarzan)

2. extrovertiert / emotional (Spitzname: Pippi Langstrumpf)

3. introvertiert / emotional (Spitzname: Heidi)

4. introvertiert / rational (Spitzname: Sherlock Holmes)



Wenn Sie Ihren Gegenüber in Zukunft besser einschätzen können, machen Sie signifikant höhere Umsätze, haben mehr Spaß im Leben, führen harmonischere Beziehungen und führen ein perfektes Leben.

Veröffentlicht am: 06.10.2016