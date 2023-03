Über 2.000 Euro Spenden gesammelt

Norderstedt (jw) Die Spendenaktion des Fegro/Selgros Grosshandels am 2. September für das Kinder- Hospiz Sternenbrücke war von Erfolg gekrönt. Der verkaufsoffene Sonntag wurde genutzt, um eine Tombola mit tollen Preisen zu veranstalten. Zusätzlich standen Spendendosen in der Fegro bereit.



Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke hilft unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen ein würdevolles Leben bis zu ihrem Tod führen zu können. Sie sind auf Spendenaktionen, wie die des Fegro/Selgros Grosshandels angewiesen, da nur ein geringer Teil der Anwendungen über Kranken- und Pflegekassen abgedeckt werden. Der Grosshandel Fegro/Selgros hat sich für die Sternenbrücke eingesetzt und eine Tombola veranstaltet. Jedes Los wurde in Höhe von zwei Euro an die Teilnehmer der Tombola verkauft. Es gab viele verschiedene Preise zu gewinnen. Der erste Gewinn war ein Strandkorb, der zweite ein Fahrrad und der dritte ein kleiner Kühlschrank.



Bei dem Losverkauf kam eine Summe von 1.794 Euro zusammen. Zusätzlich waren noch 305,75 Euro in den Spendendosen zu zählen. Die Freude über den Erfolg der Spendenaktion war bei der Pressesprecherin Christiane Schüddekopf riesig.



Foto: Horst Otto, Kundenberater vom Fegro/Selgros Grosshandel, und Christiane Schüddekopf, Pressesprecherin der Sternenbrücke, freuen sich über den Erfolg der Spendenaktion.

Veröffentlicht am: 06.11.2012