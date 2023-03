Über 30 Jahre Erfahrung

Schmalensee (ls/ab) Meister wissen, wie es geht! Und das ist beim Malermeister Bernhard Buchholz zu spüren. Von vielfältigen Malerarbeiten über hochwertige Verglasung bis hin zur qualitativen Fußbodenverlegung finden Kunden alles, um ihr Zuhause komfortabel gestalten zu lassen.



Das Ziel des Unternehmens ist es, die Wünsche der Kunden fachgerecht und qualifiziert zu erfüllen. „Hierbei kommt es auch besonders auf unsere zehn Mitarbeiter an, die ihre Arbeiten gewissenhaft und verantwortungsbewusst ausführen und das ruft das Vertrauen unserer Kunden hervor. Seit 1980 erhalten sie alles aus einer Hand und das erleichtert vielen die Suche nach vertrauenswürdigen Firmen“, so der Geschäftsführer Bernhard Buchholz. Die Dienstleistungen sind vielversprechend, wie zum Beispiel die Gebäude-Komplettsanierung, die Raumgestaltung mit alten und neuen Techniken, die Farb- und Stilberatung durch ein spezielles Computerprogramm sowie die Farbbestimmung dank eines Farblesegerätes, die besonders bei Korrekturarbeiten geeignet sind. „Außerdem arbeiten wir mit Bio-Farben, die ideal für Allergiker sind“, erklärt der Fachmann.



Das Energiesparen ist ein bekanntes Problem bei den Experten, die dieses durch Fassadenbeschichtung und Wärmedämmverbundsysteme ermöglichen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Architekten wird sich fachmännisch ausgetauscht, sodass neue Erkenntnisse sofort umgesetzt werden können. „Jahrelange Erfahrung gibt recht“, so Bernhard Buchholz abschließend.



Foto: Bernhard Buchholz erfüllt die Wünsche seiner Kunden.

Veröffentlicht am: 29.05.2013