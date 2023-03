Übers Abnehmen zum Stressmanagement

Tornesch (em) Die UniT bietet Selbständigen und Unternehmern nicht nur gesellige Abende, Neugeschäft und Kooperationen, sondern darüber hinaus auch interessante Seminare, Vorträge und Firmenbesichtigungen.







Ist ein Selbständiger krank und kann nicht arbeiten, dann kann er auch kein Geld verdienen und wenn er kein Geld verdient, dann sieht es oftmals ohne Rücklagen nicht sehr rosig aus für das Überleben des Betriebes. Also ist es für einen Unternehmer besonders wichtig, die eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter zu erhalten. Sie ist das höchste Gut überhaupt. Und das fängt schon bei der Ernährung an. Oftmals bleibt im Alltagsstress allerdings keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und dann wird gerne auf Fastfood und „Nervennahrung“ zurückgegriffen, was die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.



Das kann auf Dauer negative körperliche Auswirkungen zur Folge haben, wie zum Beispiel Diabetes, Kopfschmerzen, Magen- und Darmprobleme, Schwächung des Immunsystems, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Verspannung von Muskeln, Hautausschlag sowie erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt und vieles mehr.



Das haben auch einige Mitglieder der UniT für sich erkannt und beschlossen, gemeinsam in den ruhigeren Sommermonaten eine Gruppe zu bilden, die sich in Bezug auf Ernährungsfragen und Gewichtsreduktion gegenseitig austauscht, ermutigt und unterstützt. Zusätzlich haben sie sich professionelle Unterstützung in Form einer Ernährungsberaterin geholt. Astrid Jüchter von der Firma StreLaxa, die auch geprüfte Präventologin sowie Fachkraft für Betriebliche Gesundheitsförderung ist, begleitet die Gruppe über einen Zeitraum von zwölf Wochen.



Clever und stressfrei abnehmen durch Ernährungsumstellung heißt seitdem die Devise. Keine Diät, sondern gesundes Abnehmen ohne Verbote. Die Gruppenteilnehmer lernen, worauf es bei gesunder Ernährung ankommt und wie sie die Tipps ganz einfach in ihrem Alltag umsetzen können. Neben weniger Pfunden fühlen sich die Teilnehmer fitter, agiler und leistungsfähiger. Ein größeres Wohlbefinden und mehr Lebensqualität sind die Folge.



Ein Teilnehmer berichtet: „Ich bin jetzt seit zwei Wochen dabei und fühle mich schon irgendwie viel vitaler. Sonst hatte ich nachmittags immer so einen müden Törn. Ist schon erstaunlich, was so ein wenig Umstellung bei der Auswahl und Zusammenstellung der Mahlzeiten bewirken kann. Zudem habe ich auch schon zwei Kilo abgenommen, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass ich weniger esse. Das macht wirklich Spaß und passt ohne Mehraufwand wunderbar in meinen Alltag.“



Während der zweiwöchentlichen Treffen gehören Fachvorträge über bessere Ernährung und gesunde Lebensweise ebenso zum Programm wie Körperfettmessungen, Stoffwechselanalysen und der Austausch unter den Teilnehmern. Zusätzlich werden in persönlichen Einzelcoachings mit Astrid Jüchter die Ernährungsgewohnheiten besprochen und ggf. umgestellt.



Es werden beispielsweise folgende Themen bei den Treffen behandelt:

• Wasser – was bewirkt es im Körper und warum ist es beim Abnehmen so hilfreich?

• Eiweiß – warum steigert Eiweiß die Fettverbrennung und was hat es mit meinen Muskeln zu tun?

• Vitamine – warum sind Vitamine der Turbo für den Stoffwechsel ?

• Kohlenhydrate – welche Kohlenhydrate tun unserem Körper gut und welche sind eher schädlich?

• Zucker – warum tappe ich in die Insulinfalle und wie komme ich wieder heraus? • Fette – sind alle Fette „schlecht“ oder gibt es auch „gute“ Fette?

• Auswärts essen – wie halte ich mein Gewicht trotz Einladungen und Restaurantbesuchen?

• Lebensmitteletiketten – wie lese ich sie richtig und was sagen sie mir?

• Bewegung – wie viel Bewegung brauche ich wirklich zum Abnehmen oder reicht schon der tägliche Spaziergang?

• Gewicht halten – wie schlage ich dem Jojo-Effekt ganz einfach ein Schnippchen?



Nachdem die UniTler erfahren haben, welche Auswirkungen Stress aufs Abnehmen hat und wie man im Alltag besser mit Stress umgehen und leichter entspannen kann, haben sich einige Teilnehmer überlegt, vielleicht auch im September an dem Kurs „Stress lass nach“ von Astrid Jüchter teilzunehmen.



Denn, wer kennt das als Selbständiger nicht auch? Man will mehr Zeit mit der Familie verbringen, die Buchhaltung muss auf Vordermann gebracht werden, zahlreiche Angebote und Rechnungen müssen geschrieben werden, der Kunde will, dass der Auftrag noch heute ausgeführt wird, zwei Mitarbeiter haben sich krank gemeldet, der Hund muss zum Tierarzt und fürs Wochenende haben sich auch noch die Schwiegereltern angekündigt. Alles zusammen ein riesiger Haufen an Aufgaben, der schier unbezwingbar erscheint!



Doch es gibt Möglichkeiten, alles unter einen Hut zu bringen und dabei noch gelassen zu bleiben!



Die Teilnehmer des Kurses lernen, welches ihre persönlichen Stressauslöser sind und welche Ressourcen in ihnen stecken, um den Stress zu bewältigen. Weiterhin wird aufgezeigt, mit welchen Methoden man Stress einfacher vermeiden und besser bewältigen kann. Außerdem gehören einfach umsetzbare Entspannungstechniken zum Programm.



Genauere Einzelheiten zu diesem Kurs erläutert Astrid Jüchter bei einer kostenlosen Infoveranstaltung für die UniT. Den genauen Termin und Veranstaltungsort erfragen Interessierte bitte bei Francisco Schnell von der UniT unter Telefon 04122 - 40 71 13.

Veröffentlicht am: 27.08.2012