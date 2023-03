Um sein Leben zu verändern braucht man keine Erlaubnis

B2B-NORD Bewertung:



Er schreibt wie immer mit großem Sachverstand. Er räumt auf mit der tschakka tschakka Mentalität. Natürlich sind auch Überschriften wie „Hör auf zu warten: Warum der richtige Zeitpunkt niemals kommen wird“ enthalten. Recht hat er, es benötigt eben auch solcher Plattitüden, um sich dem Thema zu nähern. Lebenslanges warten bringt niemanden ans Ziel. Veränderung macht Angst, Veränderung bedeutet loslassen und das wollen die meisten Menschen nicht wahrhaben bzw. haben sie Angst davor. Grzeskowitz räumt jedoch mit den großen Motivationslügen auf, wie zum Beispiel „Du kannst alles schaffen“! Das geht eben nicht, wenngleich die Hummel fliegen kann, obwohl es physikalisch gar nicht funktionieren kann, nur weil die Hummel es nicht weiß. Oder ein weiteres Beispiel: Du musst es nur wollen, der Rest kommt von alleine. Nein, auch das funktioniert nicht. Du musst es schon machen, einfach machen und dann schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie sagte schon Albert Einstein: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert!“ Ilja Grzeskowitz zeigt Wege auf wie man zum „Mach es einfach!“ kommt. Entscheiden Sie sich, zu entscheiden. Er benutzt im Buch viele praktische Beispiele die wirklich weiterhelfen. Alles in allem ein Must-have Buch, falls Mann/Frau etwas unbedingt machen will!Foto: von Ilja Grzeskowitz, 2016 erschienen im GABAL Verlag