Umfassende Beratung & Betreuung durch Kooperation

Norderstedt (em) Ein komplettes Leistungsangebot bietet die STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH seit Anfang 2010 durch die Gründung der STRATEGUS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



Die beiden Gesellschaften arbeiten nun in Bürogemeinschaft zusammen. Hierbei ist ein Optimum an fach- und brachenübergreifender Arbeit gegeben sowie der tägliche Austausch von Fachinformationen gewährleistet. Die Philosophie von STRATEGUS ist von Beginn an die Beratung bei dem einzelnen Mandanten und nicht nur das Verwalten der Daten. Das erklärte Ziel ist, den Mandanten umfassend entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen zu beraten und ihm eine optimale, steuerliche Gestaltung zu verschaffen. Hinter diesem Leitspruch stehen heute sechs Berufsträger und rund 25 Mitarbeiter. Eine der Kernkompetenzen ist die klassische Steuerberatung von Unternehmen und Privatpersonen. Hier beraten die Fachleute der STRATEGUS in Ruhe und im Voraus, mit Erfahrung und Weitsicht - in allen steuerrechtlichen Belangen. Für die Beratung wird sich die benötigte Zeit genommen, um die einzelnen Interessen zu verstehen und die steuerlichen Möglichkeiten und Folgen zu erläutern. Zusammen mit den Mandanten findet man dann die passenden Lösungen zur Optimierung der Steuern. Die STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH bietet ihren Mandanten sämtliche klassischen steuerberatenden Leistungen wie Lohn- und Finanzbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen sowie Steuererklärungen jeglicher Art, angefangen von der Einkommensteuererklärung bis hin zur Körperschaftsteuererklärung. Daneben unterstützen und beraten die Steuerexperten bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Wirtschaftsprüfung im Mittelstand bedeutet heutzutage, in dem komplexen Bereich der gesetzlichen Anforderungen und der Gesellschafter- und Gläubigerinteressen Ziele zu definieren und diese mit den Mandanten umzusetzen. Unter Wirtschaftsprüfung versteht die STRATEGUS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen auch ein unternehmerisches Verständnis für das Handeln ihrer Mandanten zu entwickeln und umzusetzen. Hier bestehen besondere Expertisen in der betriebswirtschaftlichen Beratung. Zu den Mandanten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehören zurzeit sowohl kleinere Kapitalund Personengesellschaften mit einem Jahresumsatz von etwa einer Mio. bis hin zu größeren Konzernen mit mehr als 1300 Mitarbeitern. Seit 2002 kooperiert STRATEGUS mit der Kanzlei „.tsp. Thun, Steiner & Partner, Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare“. Die Zusammenarbeit der Kanzleien bietet Mandanten eine branchenübergreifende, umfassendere Beratung und Betreuung.

Veröffentlicht am: 21.04.2011