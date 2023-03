Umschulungen: Jetzt Vorteile nutzen!

Hamburg (jj/sw) Vielen Unternehmen bereits bewusst und scheinbar unaufhaltsam hält der Fachkräftemangel Einzug in Deutschland. Das TÜV NORD Schulungszentrum beobachtet diese Entwicklung genau und wirkt dieser mittels nachhaltiger, fachspezifischer Umschulungen entgegen. Das Schulungszentrum startet zwei mal jährlich die 22- oder 24-monatigen Kurse in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Lagerlogistik, Transport und Verkehr sowie Security.



Geschäftsführer Claus Frankenstein sieht an dieser Stelle nicht nur einen Vorteil für die Teilnehmer, die eine umfassende Ausbildung durch die erfahrenen Meister und Ausbildungsleiter erhalten. Besonders Unternehmen auf der Suche nach Spitzenkräften für die langfristige Beschäftigung erfahren durch das Engagement des TÜV NORD Schulungszentrums wichtige Vorteile. „Wir arbeiten eng mit Unternehmen verschiedener Branchen zusammen. So ermitteln wir zum einen den Bedarf auf dem Arbeitsmarkt und zum anderen bieten wir Unternehmen die dringend benötigten, top-ausgebildeten Fachkräfte direkt nach Abschluss.“



Qualifizierte Mitarbeiter gesucht?

Eine vorausschauende Personalplanung ist für Unternehmen jeder Größe unerlässlich. Diese umzusetzen sollte jedoch nicht in der „Suche nach der Nadel im Heuhaufen“ enden. Claus Frankenstein meint: „Eine vernünftige und vor allem langfristige Umsetzung der Personalplanung darf nicht mit unqualifiziertem Personal aufgebaut werden. Fachkräfte, die den Betriebsablauf auf lange Sicht bereichern, sind der Schlüssel zum Erfolg. Diese zu finden, gestaltet sich derzeit jedoch schwer.“



Bewerber vorab kennenlernen

In einem Praktikum setzt jeder Kursteilnehmer – ob Kfz-Mechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fahrzeuglackiererin, Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen oder Fachkraft für Schutz und Sicherheit – die gelernte Theorie in die Praxis um. Unternehmen können den Teilnehmern einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, um sie vorab kennenzulernen und wissen so, ob eine Übernahme in eine Beschäftigung nach Abschluss der Umschulung denkbar ist. Fragen, die sich jeder Arbeitgeber stellt, wie „Passt er/sie in das Team?“ oder „Bringt er/sie das Wissen mit, das benötigt wird?“ werden im Vorwege beantwortet. Gerne stehen die Coaches, die während der 22- oder 24-monatigen Ausbildungszeit eng mit den Teilnehmern zusammenarbeiten, den suchenden Arbeitgebern bei der Auswahl beratend zur Seite. „Jedes Unternehmen ist individuell aufgestellt und stellt somit verschiedene Anforderungen an die zukünftigen Angestellten. Das TÜV NORD Schulungszentrum ist in der Vermittlung passender Arbeitskräfte ein wichtiger Partner für die Wirtschaft“, so Claus Frankenstein.



Vorteile auf einen Blick

Nicht nur, dass die Kandidaten im bestehenden Geschäft eingesetzt und genauestens auf Kompatibilität getestet werden können, auch die Einfachheit dieser Art der Mitarbeitergewinnung ist ein wichtiger Aspekt für die Unternehmen. Teure Inserate und langwierige Suchen sind kein Thema mehr. Junge, engagierte und gut ausgebildete Fachkräfte stehen zwei mal jährlich dank des TÜV NORD Schulungszentrums für den Einsatz im Unternehmen bereit. Arbeitgeber, die nicht länger suchen, sondern das passende Fachpersonal endlich finden möchten, wenden sich am besten direkt an das TÜV NORD Schulungszentrum. Tel. 040 / 78 08 14-0

Veröffentlicht am: 18.06.2014