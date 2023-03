Ungewöhnlicher Besuch

Hamburg (em/sw) Es war das erste Mal, dass die NordExperten ihr Unternehmer-Netzwerk für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse geöffnet haben. Auf Initiative von NordExperten Mitglied Jan Gerckens wurden 13 Schülerinnen und Schüler sowie ihr Konrektor Dirk Ziegenhagen, zu einem „ganz normalen“ Unternehmertreffen der NordExperten eingeladen.



Ziel der Veranstaltung war die regionale Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz und persönliche Hilfestellung bei der Berufsorientierung zu geben. Den jungen Gästen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, wurde gezeigt, was das Unternehmer-Netzwerk macht, welche Unternehmer Mitglied sind und wie ein wöchentliches Treffen abläuft. In lockerer Atmosphäre wurden zukünftige Auszubildende und potenzielle Ausbildungsbetriebe zusammengebracht. Insgesamt waren 40 Personen bei dieser Veranstaltung anwesend. Alle 13 Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, neben dem obligatorischen Frühstück den direkten Kontakt zur Wirtschaft im Kreis Pinneberg zu bekommen. Dies wurde intensiv genutzt.



Nach einer kurzen Vorstellung der Mitglieder waren die Gäste sowie die Schülerinnen und Schüler dran, sich kurz zu präsentieren. Alle waren sehr offen und motiviert, auch wenn es sicherlich für einige das erste Mal war, vor so einer großen Gruppe frei zu sprechen. Auf den üblichen 15-Minuten-Vortrag eines Mitgliedes wurde an diesem Morgen gerne verzichtet. Die Zeit stand Tom Rickers, Auszubildender im 1. Lehrjahr bei Jan Gerckens, für die Präsentation seines Ausbildungsbetriebes zur Verfügung. Auf Augenhöhe konnten die Schülerinnen und Schüler aus der Sicht eines Auszubildenden erfahren, was der Beruf eines Elektrikers ausmacht und wie spannend und interessant dieser Beruf sein kann. Er schilderte, wie er zu diesem Ausbildungsplatz gekommen ist und welche Überlegungen dazu geführt haben.



Im Anschluss an seine Präsentation hatten alle die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die Tom Rickers offen und ehrlich beantwortet hat. Als die offizielle Sitzung zu Ende war, wurden noch angeregte Gespräche geführt. Es ist angedacht, weiteren Schulen die Möglichkeit zu geben, sich bei den NordExperten zu präsentieren. Bei den wöchentlich stattfindenden Treffen werden persönliche Beziehungen auf- und ausgebaut. Dabei geht es nicht nur darum, mehr Umsatz durch geschäftliche Empfehlungen zu generieren, sondern ebenso um die persönliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitgliedes. Dafür werden sogar die Seminare in diesem Jahr konsequent weiter ausgebaut.



Im Internet unter www.nordexperten.de können Interessierte sich einen Eindruck über die einzelnen Mitglieder machen und sich direkt anmelden.

Veröffentlicht am: 24.02.2014