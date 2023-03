„Unser Geheimnis: Der Wille zum Erfolg“

Norderstedt (kv) Tradition, Qualität und Zuverlässigkeit werden bei Behrmann Automobile GmbH groß geschrieben. Das weit über die Grenzen Norderstedts hinaus bekannte Unternehmen ist seit über 50 Jahren vor Ort und Vertragshändler für Mercedes Benz und smart.



Das Wirtschaftsmagazin warf mit den Geschäftsführern Frank-Michael Seftel und Uwe Halemeier einen Blick auf den Verlauf der letzten Jahre und zukünftige Pläne.



Seit September 2007 sind Sie Geschäftsführer von Behrmann Automobile. Haben Sie Ihrer Meinung nach Ihren „5-Jahres-Plan“ erfüllt?

Halemeier: Nach fünf Jahren Geschäftstätigkeit verkaufen wir von diesem Standort aus über 1.000 Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz Pkw, Transporter, Lkw sowie smart pro Jahr. Das bedeutet eine klare nachhaltige Ausweitung des Umsatzes. In dieser Zeit haben wir die Geschäftsfelder im Bereich Verkauf und Service um die Marke smart erweitert, den Mercedes Benz Nutzfahrzeuge Service installiert sowie das Behrmann-Performance Center gegründet. Hierbei ist ganz deutlich hervorzuheben, dass der Erfolg unseres Autohauses wesentlich durch die Mitarbeiter geprägt ist. Wie vorgesehen konnten wir in der Zeit den Mitarbeiterstamm um 20 Prozent erhöhen und stellen durch intensive Qualifizierungsmaßnahmen sicher, dass die Kompetenzen der Mitarbeiter nachhaltig ausgebaut werden.



Was können die Kunden in den nächsten fünf Jahren von Mercedes Behrmann erwarten?

Seftel: Unser hochmotiviertes Team von kompetenten Mitarbeitern wird auch in den nächsten Jahren unseren Kunden wie gewohnt als zuverlässiger Partner im Bereich Mobilität zur Seite stehen. Natürlich dürfen sie eine hervorragende Begegnungs- und Betreuungsqualität mit hervorragenden Produkten und Dienstleistungen aus dem Hause Mercedes- Benz und smart sowie einen zuverlässigen Service erwarten. Das ist für uns selbstverständlich.



Auf welche Veranstaltungen und Highlights dürfen sich Ihre Kunden im nächsten Jahr freuen?

Halemeier: Ins neue Jahr starten wir mit dem Aktionstag „Testsieger reloaded“ am 26.01.2013. Im April folgt dann wieder die weit über die Grenzen bekannte Hundemesse in unseren Räumlichkeiten.



Seftel: Natürlich freuen wir uns auch auf drei neue Markteinführungen im kommenden Jahr. Ein überzeugendes Statement für avantgardistisches Design sportlicher Coupés im Mittelklasse-Segment ist das neue A-Klasse Coupé, das am 12. bis 13. April vorgestellt wird. Allradfahrspass verspricht dann der neue A45 AMG 4Matic. Im Sommer präsentiert sich dann der Luxus Klassiker der neuen S-Klasse.



Was schätzen Sie am Standort Norderstedt und welche Vorbzw. Nachteile bringt die Nähe zu Hamburg?

Seftel: Norderstedt ist ein attraktiver und Erfolg versprechender Standort mit einem großen Potenzial auch aufgrund der Nähe zur Metropolregion Hamburg. Eine wirtschaftsstarke Stadt, die mit einem ausgewogenen Branchenmix an mittelständischen und großen namhaften Unternehmen attraktiv ist, unter anderem auch für qualifizierte Arbeitnehmer. Ein aktives Stadtmarketing, das zum Beispiel von Norderstedt Marketing durch engagierte Unternehmer getragen wird, ermöglicht eine gute Netzwerkarbeit der ansässigen Unternehmer aber auch neuen Unternehmen erhalten schnell die Möglichkeit am Wirtschaftleben der Stadt teilzuhaben.



Service mit Stern, smart & smile, ISO-Zertifizierungen. Wie wichtig ist es für ein Unternehmen ständig auf dem Prüfstand zu stehen?

Seftel: Es ist wichtig, sich ständig zu überprüfen um Qualitätsstandards sowie den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. Die Bewertungen unserer Kunden zur Erreichung der Prädikate „Service mit Stern“, „smart&smile“ erfolgt durch eine externe Befragung unserer Kunden. Diese bildet die Grundlage für unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess.



Wie beschreiben Sie Ihre Unternehmensphilosophie?

Halemeier: Als familiengeführtes Unternehmen, das stark in der Region verwurzelt ist, sind wir uns unserer sozialen Verantwortung für die Region sehr bewusst. Leistungsstarke und hochmotivierte Mitarbeiter, die faire Löhne und Gehälter bekommen, sind unser Kapital. Für unsere Kunden ist es uns besonders wichtig, dass sie bei uns im Hause immer einen persönlichen Ansprechpartner haben, der sie kompetent in allen Bereichen betreut und berät.



Drachenbootrennen Titel in 2011, 2. Platz in 2012. Was ist das Geheimnis vom Team Behrmann?

Seftel: Der Wille zum Erfolg. Wir sind ein eingespieltes Team im Unternehmen wie auch im Boot.



Zum 1. August sind vier neue Auszubildende in Norderstedt gestartet. Wie viele junge Menschen dürfen sich 2013 auf eine Ausbildung bei Behrmann freuen? Welchen Stellenwert hat Ausbildung bei Behrmann?

Seftel: Wir werden mit acht neuen Auszubildenden in das neue Ausbildungsjahr 2013/2014 starten. Für uns bedeutet Ausbildung ganz klar eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens.



Wenn Sie ins nächste Jahr schauen, auf welches neue Modell sind Sie persönlich am meisten gespannt?

Halemeier: Mein Favorit ist der CLA, das Coupe von der neuen A-Klasse. Das Coupé auf Basis der A-Klasse wird wie der CLS viertürig. Diese Coupé-Variante hatte Mercedes einst mit dem ersten CLS quasi erfunden!



Über 50 Jahre Mercedes Behrmann. Nostalgie oder Moderne. Bei welchem Modell schlägt Ihr Herz höher? Nostalgie oder Moderne?

Halemeier: Sowie als auch kann ich nur sagen. Für mich ist der neue SL 500 (R 231) genau so attraktiv wie der Roadster R 107, der zwischen 1971 bis 1989 gebaut wurde.



Seftel: Für uns ist wichtig: Geschichte verpflichtet. 125 Jahre Mercedes-Benz und über 50 Jahre Behrmann Automobile. Diese Tradition ist für uns stets Verpflichtung und Antrieb!



www.behrmann-automobile.de



Foto: Volle Fahrt voraus: Frank-Michael Seftel und Uwe Halemeier leiten seit

über fünf Jahren erfolgreich das Norderstedter Traditionsunternehmen.

Veröffentlicht am: 10.01.2013