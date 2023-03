„Unsere Familientradition wird gelebt“

Hamburg (lr) Die HPS Hundeshagen Personal-Service GmbH wurde vor rund 34 Jahren gegründet. Seitdem arbeiten Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen dauerhaft mit dem Unternehmen zusammen und schätzen die ziel- und bedarfsorientierte Vorgehensweise bei der Abdeckung des Personalbedarfs im gewerblichen, industriellen, kaufmännischen, medizinischen und gastronomischen Bereich.



Das Wirtschaftsmagazin war vor Ort und hat sich mit Stefanie und Harald Hundeshagen, die das Unternehmen leiten, intensiv unterhalten.



Frau und Herr Hundeshagen seit wann genau besteht Ihr Unternehmen?

Gegründet wurde es am 5. Oktober 1978. Seitdem haben wir uns ständig weiterentwickelt. Trotz des drohenden Verbotes von Zeitarbeit für die Baubranche, habe ich diesen Schritt gewagt. Nachdem es dann 1981 verboten wurde, gab es eine Tendenz, dies auch in anderen Branchen umzusetzen. Dazu kam es glücklicherweise nicht.



Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell?

Im Innendienst haben wir zur Zeit circa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, extern sind es circa 620. Außerdem beschäftigen wir vier Auszubildende im Beruf Personaldienstleistungskauffrau/- mann.



Welche primären Bereiche vertreten Sie?

Wir sind auf der gesamten gewerblichen Bandbreite vertreten und genau das ist auch unser Schwerpunkt. Dazu noch Pflege und der medizinische Bereich sowie die Industrie.



Welche Kundengruppen sind bei Ihnen richtig?

Alle Betriebe vom Ein-Mann- bis hin zu Großunternehmen.



Was glauben Sie zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders im Gegensatz zu anderen aus?

Das Familiäre ist uns besonders wichtig - also nach innen und nach außen. In der Regel haben wir eine sehr lange Betriebszugehörigkeit. Wir haben Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind und auch viele schon über 20 Jahre. Wir waren und sind sehr gerne ein Familienbetrieb. Wenn es Probleme gibt, wird bei uns immer alles persönlich geklärt. Unsere Mitarbeiter haben den Vorteil, dass Sie vielseitig eingesetzt werden, da sie fleißig, motiviert und zuverlässig sind. Wir sind rund um die Uhr für unsere Mitarbeiter und Kunden erreichbar, das wird auch gelebt.



Sind Sie denn mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden oder arbeiten Sie schon an Verbesserungen?

Die derzeitige äußerst geringe Arbeitslosenquote lässt es leider kaum zu, den ständigen Personalbedarf abzudecken. Der Weiterbildungssektor hat deswegen bei uns erhöhte Priorität. Hierfür steht u.a. unser hauseigenes Schulungszentrum zur Verfügung.



Wie sehen Sie Ihre Situation in der Zukunft?

Weil wir derzeit und auch in naher Zukunft nicht so viel Personal einstellen können, wie wir es uns wünschen würden und unter Einbeziehung der partiellen Einführung von „Equal Pay“ bzw. des Branchenzuschlags gilt es zu rationalisieren, wo es möglich ist.



Durch welche Maßnahmen machen Sie auf Ihr Unternehmen aufmerksam?

Wir sind überall gut vertreten. Neben einem weitreichenden Netzwerk ist heutzutage aber vor allem auch Kreativität gefragt. Wir versuchen einfach alles!



Wie sehen Sie ihren Standort? Sind Sie damit zufrieden?

Da wir einen verkehrsgünstigen Standort in unserer Branche brauchen, sind wir mit unserem durchaus zufrieden. Unser Sitz ist zentral und gut erreichbar.



Haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?

Herr Hundeshagen: Ich wünsche mir, dass ich solange gesund bleibe, um das Unternehmen aus den Wirren der Zeit in gute Gewässer zu führen.



Frau Hundeshagen: Ich wünsche mir, dass mein Vater noch lange im Unternehmen bleibt und ich das Unternehmen genauso erfolgreich führen kann, wie mein Vater dies geleistet hat und natürlich, dass unsere Mitarbeiter mich auch genauso schätzen.



Foto: Stefanie und Harald Hundeshagen – das Familienteam kann auf eine erfolgreiche Karriere zurück blicken.

Veröffentlicht am: 20.11.2012