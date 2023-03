„Unsere Stärke ist Ihre EDV ...“

Ellerau (fg) Seit 1994 bietet Manfred Gahl, Geschäftsführer der Brainware Systems, kleinen und mittelständischen Unternehmen eine effiziente EDV-Organisation. Dabei steht die Beratung und Betreuung der Unternehmen im Mittelpunkt, um Transparenz für unternehmerische Entscheidungen zu schaffen.



„Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige, betriebliche Erfahrung, so dass wir in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern, EDV und Organisation optimal auf die Belange Ihres Unternehmens abstimmen können“, weiß Manfred Gahl.



Handel, Handwerk und Mittelstand

Der Kundenstamm von Brainware Systems ist groß und jede Branche ist vertreten. „Die branchenübergreifende Beratung und Betreuung ist eines unserer Erfolgsrezepte. Damit eine Organisation effektiv ist, muss sie stetig wachsenden Strukturen gerecht werden. Diesen Anspruch erreichen wir in der Praxis durch das Untersuchen und Bereinigen der Abläufe in den vorhandenen Strukturen – noch bevor das neue EDV-System eingesetzt wird“, erklärt Unternehmensberater Manfred Gahl.



Kundenzufriedenheit als erstes Gebot

Die Zufriedenheit der Kunden steht immer an erster Stelle. Eine nachhaltige Beratung und Betreuung ist für das Team von Brainware Systems deshalb selbstverständlich. Manfred Gahl: „Einer unserer Leitsätze lautet ,Ein Betrieb muss trotz EDV laufen!’ aus diesem Grund ist unser Ziel die perfekte Abstimmung der Organisation und EDV aufeinander. Dank der fundierten Kenntnisse unserer Mitarbeiter können wir zu jeder Herausforderung und jedem Bedarf die optimale Lösung präsentieren.“ Ob Druck-, Textil- und Lebensmittelindustrie oder Maschinenbau, Handel und Dienstleistungsgewerbe – Brainware Systems verfügt über ein umfassendes Angebot leistungsstarker und flexibler Software, die als eine fundierte Basis für jegliche Geschäftsprozesse dient und sich für Unternehmer rechnet. „Uns ist es wichtig, Ihnen als Kunde ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu bieten“, so Manfred Gahl abschließend. Auch den bevorstehenden Ausbau werden Andreas Preugschat und sein Team begleiten.



Foto: Das Team um Geschäftsführer Manfred Gahl (rechts) sucht gemeinsam nach den optimalen Lösungen für die Kunden.

Veröffentlicht am: 20.03.2013