Unternehmen auf der Kapitalsuche

Hamburg (em) Unter dem Slogan „Erklären, Informieren, Kommunizieren“ bringen wir unseren Mitgliedern Themen der digitalen Welt nahe. Wie schon unser Name deutlich macht, fokussieren wir uns dabei auf die Altersgruppe 45+.



Neben Neulingen und relativ Unerfahrenen sprechen wir auch diejenigen an, die an schnell nachvollziehbaren Informationen aus der digitalen Welt interessiert sind. Eine leicht verständliche Sprache und einfache Erklärungen sind uns deshalb besonders wichtig. Zusätzlich zu diversen Beiträgen in Form von News, Blog-Einträgen, dem Glossar und einer geführten Community bieten wir die Möglichkeit, Fragen zu einem bestimmten Themengebiet oder Problem an die Redaktion zu stellen. Wir geben persönliche Antworten, suchen nach individuellen Lösungsmöglichkeiten und bilden die Brücke in die digitale Welt. Die Überseebrücke im Hamburger Hafen steht wie keine andere Brücke für den hoffnungsvollen Aufbruch in die Neue Welt. Aus diesem Grund schmückt sie auch unseren Online-Auftritt.



Brechen Sie mit uns auf in die digitale Welt: Lassen Sie sich diese neue Welt erklären, sich über spannende Themen informieren und kommunizieren Sie mit uns und untereinander. Auch wir, Gerold Nagel (49) und Uwe Matern (51), Gründer und Geschäftsführer von connect45plus GmbH gehören dieser Zielgruppe an. Das betrifft nicht nur unser Alter sondern auch die vielen Fragen und Herausforderungen, die uns selbst täglich bei der Interaktion mit der digitalen Welt begegnen. Durch unseren beruflichen Hintergrund als langjährige und international erfahrene IT-Manager sind wir bereits tief in die digitale Welt eingedrungen. Wir bieten das Wissen, die erforderliche Erfahrung und eine große Leidenschaft um diese Brücken für unsere Zielgruppe ab 45 Jahren zu bauen. Zur schnelleren Expansion und weiteren Verbesserung unseres Angebotes bieten wir Investoren ab 10.000 Euro eine Beteiligung an unserem Erfolg.



Foto: Die Geschäftsführer Uwe Matern und Gerold Nagel.

Veröffentlicht am: 16.07.2014