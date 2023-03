Unternehmen mit dem Jahresverlauf zufrieden

Neumünster (os) Zunächst die positive Nachricht: „In der jüngsten Umfrage zur wirtschaftlichen Situation, äußerten sich die Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Neumünster zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Jahres 2011“, erklärt Jens van der Walle, Vorsitzender des Unternehmensverbandes Mittelholstein e.V.



Im Unternehmensverband ist man sich jedoch einig, dass die allgemein zufriedenstellende Situation kein Grund ist, sich zurückzulehnen. Gerade auch deshalb, weil die Blitzumfrage zur wirtschaftlichen Situation in der Region auch deutlich gemacht hat, dass es für einen großen Teil der Unternehmen schwieriger geworden ist, Mitarbeiter zu gewinnen. Qualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sind rar geworden. Über 70 Prozent der befragten Unternehmen sind davon betroffen. Vor allem in den technischen Berufen gibt es zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Diplomingenieure, Elektrotechniker und sonstige technische Mitarbeiter sind Mangelware.



„Ein Faktum, dass den stark angelaufene Konjunkturmotor empfindlich ausbremsen kann“, so van der Walle. „Wir dürfen daher in unseren Bemühungen nicht nachlassen, diejenigen bei der Arbeitsaufnahme zu unterstützen, die die geforderten Voraussetzungen nicht mitbringen, die ihnen erst vermittelt werden müssen.“ Mit großer Freude wird im Unternehmensverband die derzeitige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Neumünster gesehen. Als baldiger Teil der Metropolregion Hamburg entwickelt sich die Schwalestadt in Begleitung durch die Arbeit des neuen Citymanagers, der Ansiedlung eines Designer Outlet Centers sowie der Zusage für ein Innenstadteinkaufscenter zu einem nachgefragten Standort. „Die Summe aller Aktivitäten führt zu einem positiven Bild unserer Stadt, auch außerhalb der Stadtund Landesgrenzen“, so der stellvertretende Vorsitzende Ulf Michel. „Neumünste ist positiv im Gespräch.“



Bildunterschrift: Jens van der Walle, Vorsitzender des Unternehmensverbandes Mittelholstein e.V., und Ulf Michel, stellvertretende Vorsitzende, sind mit dem Ergebnis der Umfrage sehr zufrieden.

Veröffentlicht am: 01.12.2011