Unternehmen und Menschen in ein Gleichgewicht führen

Unsere Natur ist immer im Fluss ihrer natürlichen Zyklen, nimmt Veränderungen immer mit dem geringstmöglichen Energieaufwand war und nutzt alle ihre Ressourcen.





Kann das, was unsere Natur erfolgreich macht, im Wirtschaftsleben ebenso wirksam sein?



Hierzu praktisches und Informatives aus den Bereichen Rechtshirnbildung (das Genie in uns), Yoga (ein Geisteszustand des Gleichgewichts) und Resilienz in schwierigen Zeiten (Tools zur Vorbeugung und bei Herausforderungen).



Erfahren Sie mehr unter inge-mergenthaler.de oder besuchen Sie Frau Mergenthaler auf xing.de



WAS? Denkanstöße und Austausch rund um das Thema „Gesundheit“ - ein kleiner Imbiss gehört mit dazu*)







WANN? Jeden 3. Donnerstag im Monat um 12 Uhr für ca. 90 Minuten



WO? LOG-IN, Memellandstraße 2, 24537 Neumünster



WER? Sie natürlich – als Experten, Gäste und Freunde aus der Praxis!



WIE? Melden Sie sich bitte bis zum 19. August 2015 an.

04321 – 69 00 100 oder per Mail: anmeldung@wa-nms.de

04321 – 93 68 00 oder per Mail: swete@xing-neumuenster.de

*) Für die Veranstaltung entstehen Ihnen Kosten i.H.v. 6,50 €.

Veröffentlicht am: 13.08.2015