Unternehmen zeigen Gesichter

Kaltenkirchen (em/ls) Ein Verband, der anders ist! Doch was genau ist anders? Geschäftsführerin Veronika Podzins hat die Antworten.



„Im Businessclub Kaltenkirchen (bck) kann jedes Mitglied selbst entscheiden, wie aktiv es in den Bereichen Kommunikation und Kooperation mit anderen Mitgliedern sein möchte. Es gibt keine Vorgaben und keine Sanktionen, sondern ein beständiges und vertrauensvolles Klima, um Austausch und Unterstützung zu ermöglichen“, so Veronika Podzins. „Im bck ist jedes Mitglied unabhängig von Statuten und netzwerkt im eigenen Ermessen. Angebote, gemeinsam etwas zu bewegen gibt es genug.“ Das jüngste Projekt des bck ist die Planung des Stadtfestes im Juni diesen Jahres. Das Team besteht neben Veronika Podzins unter anderem aus Ralf Möller, Unternehmensberater und Iris Ziegler von der Hypofact AG. Der nächste bck- Abend ist am 31. März – Gäste sind willkommen. Der bck auf der B2B NORD Auch in diesem Jahr präsentiert sich der bck auf Deutschlands größter, regionalen Wirtschaftsmesse. „Diesmal an unserem Stand dabei sind Lars Engel von der STG Steuerberatung und Treuhand GmbH Versicherungsmaklerpodzins GmbH & Co. KG, sowie unser neues Mitglied Doritt Barth, Marketing & Webdesign. Dank des Regenta Verlages und der hervorragenden Unterstützung von Frau Köster und dem Messeteam, haben wir sehr gute Kontakte durch die Teilnahme erhalten. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität und manchmal reicht ein „Zufalls-Kontakt“ und das Unternehmen macht einen riesen Sprung nach vorn“, so die Geschäftsführerin abschließend. Nähere Informationen über den Businessclub Kaltenkirchen gibt es unter www.bck-sh.de.



Foto: Ulrich Kurz, Gerd Ziegler und Lars Engel haben bereits die letzte B2B NORD erfolgreich zum netzwerken genutzt.

Veröffentlicht am: 27.03.2014