Unternehmenserfolg in Zeiten des Wandels



Brigitte Herrmann zeigt auf, wie Unternehmenserfolg trotz demografischer Entwicklungen, zunehmender Komplexität und Dynamik nachhaltig gelingt. Wichtig hierbei ist, die darin liegenden Chancen zu erkennen und neue Wege zu gehen.



Dies bedeutet auch für die Personalarbeit einen Paradigmenwechsel, wenn es um einen der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geht: die Menschen im Unternehmen und deren individuelles Potenzial. Erfahren Sie, was Potenzialintelligenz bedeutet, was sie bewirkt und wie dieser Ansatz etabliert werden kann.



Veröffentlicht am: 11.11.2015