Unternehmensgruppe bildet traditionell aus

Hamburg/Kiel (em/lm) Seit dem 1. August verstärkt die Auszubildende Liza Piper das Team der Unternehmensgruppe alphaservice. Mit Liza Piper führt der Personaldienstleister die langjährige Unternehmenstradition als Ausbildungsbetrieb fort.



Aufgrund des kontinuierlichen Unternehmenswachstums bietet alphaservice den Auszubildenden eine hohe Chance auf die Übernahme in eine der drei Niederlassungen in Kiel, Lübeck und Hamburg.



Die Chance nutzen

„Auch in diesem Jahr suchen wir für unsere drei Standorte motivierte junge Menschen, die Interesse haben, einen abwechslungsreichen Beruf mit hoher Eigenverantwortlichkeit und exzellenten Karrierechancen zu erlernen. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an dana.reardon@alphaservice.com“, so Dana-Jasmine Reardon, zuständig für die Marketing Leitung und die Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur die Ausbildung hat bei alphaservice Tradition. Das Unternehmen bietet seit 13 Jahren auch Quereinsteigern optimale Karrierechancen.



Starke Unterstützung

Seit zwei Jahren unterstützt der staatlich geprüfte Rettungsassistent Kim-Christopher Heinemann als Experte für die Vermittlung und Überlassung von Mitarbeitern aus den Bereichen Medizin und Pflege das alphaservice medical Team. Kim-Christopher Heinemann ist mitverantwortlich für die gesamte Disposition der Mitarbeiter in Schleswig-Holstein und Hamburg und Spezialist für innovative Personallösungen im Bereich medical and care.



Ein Einblick ins Unternehmen

„Unter www.alphaservice.com finden Sie Vakanzen der Unternehmensgruppe alphaservice“, erklärt Dana-Jasmine Reardon. Die Jobbörse wird tagesaktuell geführt und enthält interessante Tätigkeiten in den Bereichen Personalmanagement, facility und medical. „Wir suchen und finden Ihrer Qualifikation entsprechend die passende Stelle. Bewerben Sie sich jetzt! Unser Expertennetzwerk steht Ihnen bei Ihrer Suche 24 Stunden am Tag zur Verfügung.



Erfolgreich Zusammenarbeiten

Ihr Traumjob wird zur Zeit nicht angeboten? Bewerben Sie sich initiativ bei uns. Wir nehmen Ihre Daten auf für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft“, so die Expertin abschließend.



Foto: Kim-Christopher Heinemann unterstützt seit zwei Jahren erfolgreich das Team von alphaservice. Er ist mitverantwortlich für die gesamte Dispostion der Mitarbeiter im Bereich medical and care.

Veröffentlicht am: 24.07.2014