Unternehmensnachfolge  Vertrauliche Beratungen bei der IHK

Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn, bietet in regelmäßigen Abständen vertrauliche Einzelgespräche zum Thema Unternehmensnachfolge an. Die nächste Gesprächsreihe findet statt am



Montag, 20. Juni 2016

von 15 bis 18 Uhr

im Hause der IHK, Kaltenweide 6, 25335 Elmshorn



Die Beratungen sind kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist jedoch eine telefonische Terminvereinbarung mit der IHK erforderlich.

Die Gespräche unter der Bezeichnung „Stabwechsel“ richten sich an Firmeninhaber/innen, die ihr Unternehmen übergeben möchten sowie an Nachfolger. Möglich sind hierbei beispielsweise der Verkauf an fremde Existenzgründer, Mitarbeiter des Unternehmens oder die Übergabe an Familienangehörige. Im Zuge dieser Maßnahme ergeben sich für die Beteiligten eine Reihe von Fragen wie zum Beispiel: steuerliche Behandlung eines Verkaufspreises oder einer Schenkung, Haftungsfragen bei der Unternehmensübergabe, firmenrechtliche Bestimmungen, vertragliche Fragen oder Kaufpreisbewertung. Diese juristischen und steuerrechtlichen Themen werden in einem vertraulichen Einzelgespräch von circa einer Stunde erörtert.



Teilnehmer auf Seiten des Veranstalters sind der Firmenberater der Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Peter Ahrendt, Rechtsanwalt Volkert Schmidt, Pinneberg, sowie der Steuerberater Alexander Gregor Schmitt, Uetersen.



Information und Anmeldung:

Industrie- und Handelskammer zu Kiel

Zweigstelle Elmshorn

Peter Ahrendt

Telefon: 04121 4877-33

Telefax: 04121 4877-39

E-Mail: ahrendt@kiel.ihk.de

Veröffentlicht am: 09.06.2016