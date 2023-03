Unternehmenssicherheit ist das A und O!

Bad Segeberg (sw/sh) Mit seinem Knowhow und ihrer Technik überzeugt MEBO Sicherheit GmbH seine Kunden seit über 25 Jahren. Die verschiedenen Bereiche wie (Funk-) Alarmanlagen, Videoüberwachung, Mechanische Sicherheit, Brandmeldeanlagen und Schließanlagen sorgen für eine ausreichende Unternehmenssicherheit.



Fest installierte Alarmanlagen bieten maximale Sicherheit und unschöne Kabel und Anschlüsse werden fachmännisch unter Putz verlegt. Die speziell geschulten, eigenen Systemtechniker von MEBO Sicherheit installieren ausschließlich zertifizierte und geprüfte Produkte. Um eine einwandfreie Funktion der Alarmanlagen zu gewährleisten, wird die Alarmtechnik durch die MEBO Mitarbeiter 1-2 mal pro Jahr bis ins Detail geprüft.



„Ob eingebunden in das firmeneigene Netzwerk oder umgeleitet zu unserer Notruf- Servicestelle – wir bieten Ihnen alles, was man für eine leistungsstarke Videoüberwachung braucht. Dazu gehört heutzutage auch das Empfangen von Live-Bildern auf das Smartphone oder Tablet“, erklärt Holger Dau, Vertriebsbeauftragter von MEBO. Betriebsgeheimnisse und individuelle Sicherheitsbedürfnisse stehen in jedem Unternehmen im Vordergrund. MEBO Sicherheit bietet dafür sämtliche Werkschutzaufgaben für alle Unternehmensgrößen. „Gerne stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um das Thema Unternehmenssicherheit zu Verfügung“, so Lilia Posen, Kundenberaterin abschließend.



www.mebo.de

Tel.: 04551 9594-96230

Veröffentlicht am: 16.05.2017