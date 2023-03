Unternehmer aufgepasst

Norderstedt (md/jw) Ein gutes Betriebsklima, Wertschätzung, Förderung, Geld-zurück-Garantie oder Innovationsgrad – Firmen mit einer hohen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit wissen um den Stellenwert dieser Kriterien. Daher steht in diesem Jahr der Idee voraus Preis unter dem Motto „Unternehmenskultur“.



Gesucht werden Firmen, die eine Unternehmenskultur verfolgen, mit der die Mitarbeiter besonders zufrieden sind; die einen Servicegedanken verkörpern, der einmalig ist und die sich beispielsweise durch besonders kurze interne Entscheidungs- und Kommunikationswege auszeichnen oder die Kunden durch kompetentes Beschwerdemanagement überzeugen. Vorschläge können online auf www. eineideevoraus.de oder schriftlich an Norderstedt Marketing, Rathausallee 64-66, 22846 Norderstedt, eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 1. November.



Mitmachen lohnt sich!

Die Gewinner-Firma wählt eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft, Politik und Bildung. Unter allen Vorschlagenden wird ein iPad verlost. Insgesamt gibt es Preise im Wert von über 1.000 Euro zu gewinnen. Das Gewinner-Unternehmen erhält neben einem Acryl-Staffelstab mit eingraviertem Namen, einen Gutschein für die Teilnahme am Norderstedt Marketing Drachenbootrennen 2013 mit einem eigenen Boot, sowie ein Medienpaket im Wert von 10.000 Euro. Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer und Angestellte unter www.Norderstedt-Marketing.de.

Veröffentlicht am: 06.11.2012