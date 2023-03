Unternehmer beraten Unternehmer

alisiert auf die Beratung zum Thema Unternehmensnachfolge. Die beiden Inhaber Rüdiger Lang und Jens Brendel haben selbst erfolgreiche Unternehmensberatungen in Deutschland aufgebaut, zuletzt mit rund 300 Mitarbeitern. Nach der gelungenen Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation widmen sie sich der Beratung für Nachfolgeregelungen.



Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit den beiden Unternehmern zum Interview.



Sehr geehrter Herr Lang, sehr geehrter Herr Brendel, können Sie in kurzen Worten für unsere Leser die Tätigkeit von NexxtConsult skizzieren?

Mittelständische Unternehmer stehen heute vor einer Fülle von Fragestellungen, wie zum Beispiel „Ist mein Geschäftsmodell noch zeitgemäß?“, „Wie wertvoll ist mein Unternehmen?“, „Wie behandle ich die Unternehmensnachfolge?“ oder „Wie gehe ich mit wichtigen Personalkonflikten um?“. Die Antworten darauf sind für die Unternehmensentwicklung von großer Bedeutung. Wir sind Unternehmer, die sich mit Unternehmern über solche Fragestellungen austauschen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Fragestellungen, mit denen sich auch andere Berater täglich auseinander setzen. Deshalb bieten wir die von uns entwickelte Methode und das Werkzeug „NexxtWert-Analyse“ auch Beratern an.



Wo sehen Sie den Beratungs- und Leistungsschwerpunkt von NexxtConsult?

Nach eigener erfolgreicher Unternehmensnachfolge und dem Verkauf der Geschäftsanteile unserer Unternehmensberatung stellen wir unser Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung. Dabei geht es um Geschäftsmodell, Potenzialanalyse, Führung, Strategien, Erfolgsfaktoren, Nachfolgeregelung, Unternehmensbewertung/- verkauf sowie Verhandlungsführung und Mediation.



Was unterscheidet NexxtConsult von anderen Beratungsunternehmen? Anders gefragt, was zeichnet NexxtConsult besonders aus?

Wir haben beide eine lange Lebenserfahrung als Unternehmer sowie nachgewiesene Beratungserfolge. Wir konnten bereits zahlreiche Unternehmensverkäufe realisieren und schaffen eine vollständige Unabhängigkeit, auch von Banken. Wir können es uns leisten, nur Aufträge anzunehmen, von deren Erfolgsaussichten wir überzeugt sind. Außerdem verzichten wir auf den Einsatz von Beraterteams. Stattdessen bieten wir vor allem unsere Nexxt- Wert Analyse (NWA) mit den internetbasierten Analysetools für Standortbestimmung, Unternehmenspotenziale, Unternehmensbewertung und Unternehmenskultur, wir nennen das E-Consulting!



Lässt sich eine Zielgruppe Ihrer Unternehmensberatung definieren?

Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen mit einer Umsatzgröße zwischen drei bis zehn Millionen Euro, sowie qualifizierte Unternehmensberater, denen wir die Nutzung unserer Methoden auf Basis der NWA anbieten. Welchen besonderen Nutzen haben Ihre Kunden in der Zusammenarbeit mit Nexxt- Consult? Wir möchten auf begrenzte Zeit dem Unternehmer ein persönlicher, diskreter Dialogpartner auf Augenhöhe sein. „Alte Hasen“ bewahren vor Fehlentscheidungen und bieten gelebte erfolgreiche Problemlösungen und Verhandlungsführungen sowie strukturiertes und methodisches Vorgehen. Wir beschäftigen keine Mitarbeiterteams, die der Kunde letztlich bezahlen muss. Wir sind exklusiv für den Kunden da. Wir wollen keine langfristigen Beraterverträge.



Können Sie in kurzen Worten die Nexxt- Wert-Analyse (NWA) erläutern?

Statt des Einsatzes größerer Beraterteams setzen wir auf das von uns entwickelte E-Consulting mit Hilfe unseres „Internet-Werkzeugkastens“ NWA. Dabei wird der Mandant mit einbezogen und Beraterwissen und methodisches Vorgehen so miteinander verknüpft, dass die Untersuchungsergebnisse strukturiert, transparent, nachvollziehbar, wiederholbar und vergleichbar sind und somit auch Grundlage für Benchmarks sein können. Anhand der Analyse wird sowohl die Ist-Situation als auch das Verbessungspotenzial dargestellt. Das bedeutet für unsere Mandanten Wissensmanagement, sprich modulares und strukturierbares Know-how, Wissensvermittlung zwischen Berater und seinem Kunden, Methodik durch eine einheitliche Vorgehensweise bei Beratungsthemen, Transparenz dank nachvollziehbarem Vorgehen für den Kunden und Benchmarks, also das Erkennen von Potenzialen anhand von Trends.



Wie aufwendig ist die Zusammenarbeit mit NexxtConsult für Ihren Kunden?

Unser Honorarmodell ist einfach und transparent. Lediglich unsere tatsächlich geleisteten Stunden werden abgerechnet. Alternativ für Situationsanalysen mit Hilfe der NWA vereinbaren wir auch einen Festpreis und unsere Internet-Werkzeuge bieten wir zu einer Nutzungsgebühr an. Folgeakquisition spielt für uns keine Rolle.

www.nexxt-consult.de



Foto: Die Inhaber der NexxtConsult GmbH: Rüdiger Lang und Jens Brendel.

Veröffentlicht am: 21.10.2014