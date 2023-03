Unternehmer für „Gute Geschäfte“ gesucht!

Norderstedt (em) „Gute Geschäfte“ sind für Unternehmer im allgemeinen solche, die das Firmenkonto wachsen lassen. Doch seit dem vergangenen Jahr hat der Begriff in Norderstedt auch eine andere Bedeutung: Unter diesem Motto trafen sich im September Unternehmer und Vereine, um sich gegenseitig Gutes zu tun - ohne dass Geld fließt. Zur Vorbereitung der neuen Aktion in diesem Jahr lädt Initiator Norderstedt Marketing interessierte Unternehmer jetzt zu Workshops ein. Der Marktplatz ist keine Ehrenamtsmesse, sondern lebt von der Dynamik des Speeddatings und dem kreativen Auftritt der Vereine.



Dabei stehen zwei Termine zur Wahl: Am 29. August (19.00 Uhr) und am 31. August um 18.00 Uhr wird Projektleiter Carsten Krohn die Idee erläutern, die die Bertelsmann- Stiftung nach Deutschland gebracht hat. Im Anschluss gibt Unternehmensberater Kai-Uwe Benthack wertvolle Tipps, wie sich die Unternehmen auf dem sogenannten Marktplatz präsentieren können und mit Vereinen zu Vereinbarungen kommen können. Letztes Jahr hat es über 60 dieser Vereinbarungen gegeben. So hat die Firma Plambeck dem Roten Kreuz einen Schulungsraum zur Verfügung gestellt, das DRK hat im Gegenzug Erste-Hilfe-Kurse für Mitarbeiter durchgeführt.



Weitere Beispiele sind die Volksbank Elmshorn, die ausgemusterte Flipcharts zur Verfügung stellt, der Heimatverein, der seine Medien als Kundenausstellung anbietet, die Agentur CS-Team, die Jubiläumsflyer gestaltet, das Malstudio, das die Firmenräume „bebildert“, und vieles mehr. Carsten Krohn: „Für Unternehmen ist die Aktion „Gute Geschäfte“ eine ausgezeichnete Lösung, ihre soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft unter Beweis zu stellen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Kontakte, die auf dieser Ebene geknüpft werden, sich auch durchaus im „realen“ Geschäftsleben auszahlen können.“



Der nächste „Marktplatz“ findet am Montag, dem 26. September, 18 Uhr wieder im Foyer des Rathauses statt. Wer sich zu einem der Workshops anmelden oder weitere Informationen haben möchte, wende sich an die Geschäftsstelle der Aktion „Gute Geschäfte“ per Mail unter r.kuchel@cs-team.de oder telefonisch unter 040 / 53 43 46 40.

Veröffentlicht am: 28.07.2011