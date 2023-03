Unternehmer stellen sich am 31. Oktober Besuchern vor

Norderstedt (md/ng) Im Oktober finden in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz die Regionalen-Besucher-Tage des BNI statt.



„Zusammen mit drei Chaptern veranstalten wir am 31. Oktober von 7 bis 9 Uhr einen großen Besuchertag“, erklärt Perdita Habeck, BNIDirektorin für die Regionen Hamburg und Kiel. „Die rund 50 Mitglieder aus den Chaptern Schinkelturm aus Norderstedt, Castanea aus Schnelsen und Palmae aus Eppendorf freuen sich darauf etwa 100 Besucher im New- Living-Home, Julius-Vosseler-Straße 40, 22527 Hamburg, begrüßen zu dürfen.“ An diesem Tag wird Perdita Habeck die Grundlagen des Empfehlungsmarketings vorstellen: „BNI ist ein internationales Unternehmernetzwerk, dessen Hauptzweck der Austausch qualifizierter Geschäftsempfehlungen ist.“



Alleine 2011 über 6.900.000 Empfehlungen

BNI ist heute weltweit die mit Abstand erfolgreichste Organisation dieser Art. Über 6.200 aktive Unternehmer-Gruppen – Chapter genannt – existieren derzeit in 45 Ländern. Im Jahr 2011 haben über 139.000 BNI-Mitglieder mehr als 6.900.000 Empfehlungen generiert, die zu etwa 5,4 Millarden Euro zusätzlichen Geschäftseinnahmen inklusive Nachfolgeaufträgen für die Teilnehmer geführt haben.



Jetzt Mitglied werden

Das Besondere an BNI ist, dass jeweils nur ein Vertreter pro Berufskategorie zur Teilnahme an einem Chapter zugelassen wird. Gesuchte Branchen sind aktuell: Weinhändler, Texter, Heilpraktiker, Autohändler, Hausverwalter, Reisebüros, Personaldienstleister, Tischler, Architekten und einige mehr. „Da unsere Räumlichkeiten begrenzt sind, rufen Sie mich schnellstmöglich unter 040 / 97 07 15 79 an oder senden mir eine E-Mail an habeck@bni-hamburg.com, um Ihren Platz zu reservieren“, so Perdita Habeck weiter. „Die Tagungspauschale für dieses Treffen inklusive komplettem Frühstück und Getränken beläuft sich auf 13 Euro. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen. Denken Sie bitte daran, an diesem Tag eine ausreichende Anzahl Ihrer Visitenkarten – mindestens 50 Stück – mitzubringen, da Sie sehr viele örtliche Geschäftsleute treffen werden.“ Natürlich besteht auch die Möglichkeit, einen Geschäftspartner, der ebenfalls Interesse hat, durch Empfehlungen mehr Umsatz und bessere Geschäfte zu erzielen, zu dem Gründungstag mitzubringen. „Bitte informieren Sie uns zwecks Platzreservierung vorab darüber – vielen Dank.“

Veröffentlicht am: 17.09.2012