Thema: Auftrag erledigt – Rechnung nicht bezahlt. Wie man sich vor Forderungsausfall schützt.



Haftpflicht-, Feuer- und Lebensversicherung – daran denkt fast jeder Selbständige und Unternehmer. Aber was ist mit dem häufigsten aller finanziellen Risiken: Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen – oder sehr spät? Forderungsausfall und fehlende Liquidität sind große, existenzielle Themen für Selbständige und Unternehmer.



Stefan Jarszick ist Diplom-Kaufmann und gelernter Banker und seit vielen Jahren in Sachen Forderungsmanagement, Liquidität und Finanzierung unterwegs. Er unterstützt vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit dem Schutz vor Forderungsausfällen und zusätzlicher Liquidität. Sein Motto: „Gute Geschäfte – aber bitte mit Sicherheit!“ In seinem Vortrag wird Stefan Jarszick erläutern, wie Selbständige und Unternehmer durch gutes Risikomanagement zahlungsfähig bleiben.



Das Unternehmen finanziell gesund zu erhalten, gehört zu den zentralen Unternehmeraufgaben und spielt daher auch im revoyo-Beratungsprogramm eine Rolle. Wie revoyo Selbständige und Unternehmer unterstützen kann, erläutern wir in einem kurzen Vortrag.



Sie haben außerdem Gelegenheit, sich mit dem Referenten und den anderen Gästen auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Visitenkarten und gute Laune sind mitzubringen!



Ablauf:



• 18:00 Uhr: Begrüßung

• Impuls-Vortrag: »Auftrag erledigt – Rechnung nicht bezahlt«, Stefan Jarszick

• Information: »Wachstum mit System«, Imke Wolf-Doettinchem (revoyo)

• Fragen und Gespräche

• Ende der Veranstaltung: ca. 20:30 Uhr



Ort:



revoyo Unternehmerzukunft

Schellerdamm 22-24

21079 Hamburg (Harburg)

www.revoyo.com/unternehmerabend-19-januar-2015/



Montag | 19.01.2015 | revoyo - Schellerdamm 22-24 - 21079 Hamburg

Veröffentlicht am: 16.12.2014