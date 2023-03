Unternehmerfreundlicher Service

Norderstedt (mr/lm) Es gibt kaum eine schlimmere Vorstellung, als einen Internetausfall in einem Unternehmen. Doch was tun, wenn das Problem nicht von den hauseigenen Technikern behoben werden kann?



Bei elektroMünster erhalten Kunden eine umfangreiche Hilfe und Betreuung für solche Notfälle. Mit dem 24-Stunden-Notdienst sind die Experten rund um die Uhr bereit – ein Anruf genügt. Zudem bieten die Mitarbeiter von elektroMünster die passende Technik, um schnell, sicher und zuverlässig ins Internet zu kommen, damit Ausfälle der Vergangenheit angehören.



Vertrauen ist gut, elektroMünster ist besser

Das kompetente und engagierte Fachpersonal von Inhaber Andreas Münster sorgt für die passende Verkabelung – egal ob für Geschäfts- oder Privatkunden. Sie sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Installation, Reparatur und Wartung von simplen Internetanschlüssen, WLAN-Netzen, internen Netzwerken oder auch komplexen EDV-Anlagen geht. „Wir sorgen für den passenden Anschluss ganz nach Ihrem individuellen Bedarf“, verspricht Inhaber Andreas Münster.



Weltweites Netzwerken

Auch hierfür bietet der Experte die passende Lösung: „Das Sichern von Daten in einer Cloud ist das optimale Tool für alle, die ortsunabhängig Zugriff auf Ihre Daten benötigen“, weiß der Unternehmer. „Ihre Daten werden auf dafür vorgesehenen Servern gespeichert und stehen Ihnen jederzeit an jedem Ort zur Verfügung.“



Durch regelmäßige Fortbildungen und Schulungen bleibt das elektroMünster Team immer auf dem neuesten Stand der Technik und geben diesen auch an ihre Kunden weiter. „Um den Betrieb wirtschaftlich voranzubringen und dauerhaft am Laufen zu halten, ist eine passende, störungsfreie und schnelle Anbindung an das Datennetz nötig“, erklärt der Fachmann. „Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder auch persönlich zur Verfügung, kommen Sie einfach bei uns vorbei und lassen Sie sich beraten.“

Veröffentlicht am: 21.12.2017