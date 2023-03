Unternehmerfrühstück in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt (em/ls) Global, lokal und real! Am 18. September besuchten die Mitglieder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Kreis Segeberg (MIT-CDU) im Rahmen eines Unternehmerfrühstücks den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Wandrey in Bad Bramstedt.



Geschäftsführer Jo Wietheger führte die Mitglieder über das 3,2 Hektar große Grundstück des Familienbetriebes, auf dem sich auch die Wohnhäuser der drei Familiengenerationen befinden. Der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Wandrey steht seit 50 Jahren für die Ausführung von hochwertiger Gartenplanung und Gartenberatung im Großraum Hamburg, Norderstedt, Kiel, Lübeck und in den Kreisen Segeberg, Plön und Ostholstein und gilt als Vorbild für einen starken mittelständischen Betrieb. „Als Mitglied der ,Gärtner von Eden’ ist unser Betrieb handverlesen und wir haben uns zur Einhaltung gemeinsamer, gehobener Standards verpflichtet“, so der Geschäftsführer. Werte wie der Familienzusammenhalt, die langfristige Bindung zu Angestellten und Kunden stehen stets im Vordergrund des Betriebes. Die Mitglieder der MIT-CDU treffen sich regelmäßig in den Betrieben der Mitglieder zum Unternehmerfrühstück und helfen sich gegenseitig bei ihren unternehmerischen und politischen Vorhaben.



Foto: Die Mitglieder des MIT zu Gast beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb Wandrey in Bad Bramstedt.

Veröffentlicht am: 07.11.2013