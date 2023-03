Unternehmermessen besuchen und nutzen!

Norderstedt (jj/sw) Erfolgreiche Unternehmer sitzen nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und überlegen sich neue Konzepte für ihr tägliches Geschäft. Sie sind aktiv, nehmen Termine wahr und vor allem nutzen sie jede Gelegenheit zum Netzwerken. Besonders einfach geht dies natürlich auf Veranstaltungen, an denen zahlreiche Unternehmer teilnehmen. Zwei Pflichttermine sind deshalb die Norderstedter Herbstmesse und die B2B NORD.



Birgit Wieczorek, erste Vorsitzende des BDS NORD, empfiehlt Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern den Besuch oder besser noch die Teilnahme an der Verbraucher- sowie der Unternehmermesse: „Die Chance, mit so vielen Unternehmern zusammenzukommen ist selten. Wir sind ein aktiver Verein, deshalb wird der BDS NORD selbst natürlich auch auf beiden Messen ausstellen und für die Mitglieder Flagge zeigen.“



Norderstedter Herbstmesse

Die Norderstedter Herbstmesse im Rathaus Norderstedt bietet die optimale Gelegenheit, die Endverbraucher direkt zu kontaktieren und sich selbst sowie die eigenen Produkte vorzustellen. Mit von der Partie sind zahlreiche regionale Unternehmen jeglicher Branchen sowie Vereine und Verbände der Umgebung. Gespickt mit Aktivitäten für die ganze Familie und einem Kunsthandwerkermarkt lockte die Herbstmesse seit nun sechs Jahren viele Besucher jedes Alters zur zweitägigen Veranstaltung. Hinter den Kulissen zählt jedoch auch hier einzig das Netzwerken. Neue Kontakte knüpfen und bereits bestehende Geschäftsbeziehungen stärken ist ebenso Ziel der Aussteller wie die Vorstellung des Unternehmens.



B2B NORD

Als Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse ist die B2B NORD von der Auftaktveranstaltung an ein fester Termin für jeden Unternehmer der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus. Neue Geschäftsideen und Kooperationen wurden in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen bereits geschlossen. Zeitgleich stellten die Aussteller gemeinsam mit Joe Alexander einen Weltrekord auf, diskutierten mit Wolfgang Kubicki und folgten der spannenden Sales Talkshow mit Jan H. Winter. Hochkarätige Keynote-Speaker und Vorträge zu interessanten Themen runden das Programm ab. Unternehmer jeder Branche sollten sich den 13. November notieren. Birgit Wieczorek sieht für den BDS NORD einen großen Vorteil als Aussteller auf der B2B NORD: „Nicht nur, dass wir die Chance haben, gemeinam als Verein aber auch einzeln als Unternehmen der Region andere Unternehmer kennenzulernen, wir nutzen die Netzwerkmesse außerdem, um unser regelmäßiges Business-Frühstück an eine neue Location zu verlegen. Wir treffen uns also bereits zum Aussteller- Frühstück im Cateringbereich und nutzen den gesamten Tag zum Netzwerken.“



Wie zu jedem Business-Frühstück und -Treff sind selbstverständlich auch am 13. November Gäste herzlich willkommen. Anmeldungen können bei Birgit Wieczorek vorgenommen werden. Am Eingang der MesseHalle werden dann eigens für die Gäste ausgestellte Besucherausweise bereit liegen.



Foto: Thomas Siems (Foreign Investors Services Thomas A. Siems e.K.) besuchte mit dem BDS NORD im April die B2B NORD als Aussteller.

Veröffentlicht am: 18.09.2014