Unterstützung und wertvolle Informationen

Schleswig-Holstein, Hamburg (em/lr) Der zunehmende Einsatz von IT in den Arbeitsabläufen der Unternehmen, die immer kürzeren Produktlebenszyklen und das hohe Tempo bei technischen Innovationen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen.



Gerade kleine und mittlere Unternehmen verfügen häufig nicht über hinreichende finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen, um eine adäquate Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Kompetenz und -Infrastrukturen aufzubauen. Dies ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.



eKompetenz-Netzwerk

Im Rahmen der Initiative „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ werden bundesweit von 38 regionalen eBusiness-Lotsen anbieterneutrale und praxisnahe Informations- und Kommunikationstechnologie-Informationen für Unternehmen, besonders für kleine und mittelständische Unternehmen und das Handwerk, zur Verfügung gestellt. Die eBusiness- Lotsen helfen den Unternehmen dabei, IKT-Anwendungen effizienzsteigernd einzusetzen und Geschäftsprozesse durchgehend zu digitalisieren. Die Lotsen stellen somit wertvolles Wissen und praxisrelevante Informationen bereit, bieten fachkundige Hilfestellungen und unterstützen bei der Auswahl und dem Einsatz passender IKT-Lösungen.

Durch die Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnologie-Kompetenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen tragen die eBusiness-Lotsen somit aktiv zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen bei.

Untereinander sind die eBusiness-Lotsen gut vernetzt, um durch einen kontinuierlichen Austausch von Informationen und Erfahrungen einen qualifizierten Technologietransfer in großer thematischer Breite zu gewährleisten.



Mittelstand-Digital

Die eBusiness-Lotsen sind Teil des Förderschwerpunktes „Mittelstand-Digital – Informations- und Kommunikationstechnologie-Anwendungen in der Wirtschaft“, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Unternehmen beim effizienten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt. Mehr zu diesem Thema finden Unternehmer unter www.mittelstand-digital.de oder auf www.ebusiness-lotse.de. Auch auf der Internetseite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie können Interessierte mehr Informationen einholen: www.bmwi.de.



Kompetenz für Unternehmer

„Die eBusiness-Lotsen kommen gerne zu Ihnen ins Unternehmen, um gezielte Information zu Ihren Fragestellungen zu geben.“, erklären die eBusiness-Lotsen allen Unternehmern abschließend.



Foto: Die eBusiness-Lotsen stellten sich an ihrem Stand auf der B2B NORD im November gemeinsam vor.

Veröffentlicht am: 04.03.2015