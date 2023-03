UNVERKÄUFLICH!

B2B-NORD Bewertung:



Die Story aufgeschrieben von Stefan Krücken ist so spannend zu lesen. Das Buch soll, so steht auf dem Buchdeckel, eine Inspiration sein! 100 Prozent gelungen. Es zeigt welche Kraft, Ausdauer und Mut es benötigt um schlussendlich erfolgreich zu sein. Welche Wege und Umwege Unternehmer gehen um zum Erfolg zu kommen. Es zeigt warum das Wort Unternehmer von unternehmen kommt. Bobby Dekeyser unternimmt immer etwas und zwar um etwas zu verändern. Er zeigt auch auf, welche Wertschätzung den eigenen Mitarbeitern gegenüber es benötigt, um ein erfolgreiches Unternehmen zur Weltspitze zu bringen. Mit seiner Firma DEDON hat Bobby Dekeyser das Wohnzimmer in den Garten gebracht. Er nennt es selbst Wohnzimmer im Grünen. Heute gibt es hunderte von Kopien vom DEDON Produkten, doch das Original ist unverwechselbar. Die beiden Schreiber zeigen was im Business alles passiert. Dass es immer wieder mehr als eine Chance gibt erfolgreich zu werden. Ja, wenn man es denn mit aller Kraft will und gefunden hat für was man brennt. Bobby Dekeyser hatte sein Unternehmen DEDON verkauft. Als er dann erkannte, dass er damit die auch Seele des Unternehmens verkauft hatte. Wie sehr seine früheren Mitarbeiter litten. Da kaufte er sein Unternehmen zurück und schon funktionierte es wieder. Herrlich sind auch die Anfänge seiner Unternehmung DEDON beschrieben. Auf einer Messe verkaufte er mehr von den Messe Dekos als von seinen eigentlichen Produkten! Markt erkannt, Markt adressiert. Seitdem gibt es auch langhalsige Giraffen aus Holz geschnitzt zukaufen. Von Schicksalsschlägen blieb Dekeyser nicht verschont, vor einigen Jahren stirbt seine Frau Ann Kathrin plötzlich und unerwartet mit 44 Jahren. Auch nach dem Schicksalsschlag steht Dekeyser wieder auf und macht weiter, immer weiter. Er hat viel beim Sport gelernt und zieht aus diesen frühen Erkenntnissen seine Lehren und baut darauf seinen Erfolg. Ich möchte jedem der meine Geschichte liest, Mut machen. Einer der ersten Sätze in dem Buch UNVERKÄUFLICH! Das Buch ist sehr großartig gelungen. Das Buch ist sehr authentisch und lesenswert.UNVERKÄUFLICH! Bobby Dekeyser und Stefan Krücken, erschienen 2012 im Ankerherz Verlag