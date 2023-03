Upgrade für Recruiter

25.07.2015 | 10:00 Uhr | Kiel



Kiel (em) Das Recruiting ist ein zentraler Qualitätsbereich im Unternehmen und trägt ganz entscheidend zur Wert- schöpfung bei. Mangelnde Qualität belastet das Unternehmensergebnis sowohl kurz- als auch langfristig. Zum Generieren von Wertschöpfung wird geeignete Diagnostik benötigt. Da ist das Einstellungsinterview ohne Zweifel nach wie vor die wichtigste Methode bei der Auswahl neuer Mitarbeiter/innen.

Langweiliges Recruiting mit veralteten Fragen führt zu langweiligen Kandidaten. Heute bedarf es neuer Gesprächs-strategien, besonderer Fragetechniken und alternativer Leitfäden für den umfassenden Blick hinter die Präsentationskulisse von Bewerbern.

Lernen Sie in unserem 2-tägigen Seminar, wie Sie mit einfachen Techniken und Methoden aus der Systemischen Beratung und dem NLP in kurzer Zeit den richtigen Kandidaten auswählen und damit Ihr Recruiting optimieren können. Die systematische und innovative Vorgehensweise lässt sich leicht in bestehende Prozesse einbinden und ermöglicht eine hohe Validität.

Ihre Investition: EUR 300,00 zzgl. MwSt. inklusive Skript und Pausensnacks.







Veröffentlicht am: 30.06.2015