Hamburg (sw/nl) Veränderungen sind allgegenwärtig! Unternehmen entwickeln sich kontinuierlich, um sich erfolgreich am Markt zu positionieren. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht einem ständigen Wandel ausgesetzt ist. CONNECT ChangeConsulting steht für Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Veränderungsprozessen und hilft durch den Wechsel.



„Sie sind täglich gefordert, Veränderungen zu bewegen – und im gleichen Maße werden Veränderungen Sie bewegen“, weiß Frank Leonhardt (Foto). „CONNECT ChangeConsulting unterstützt Sie gern im Rahmen einer Beratung, Prozessbegleitung oder Organisationsentwicklung, beim Auf- und Ausbau Ihrer Kompetenzen und der Ihrer Mitarbeiter und bei Einzeloder Teamcoachings, um Ihre Effizienz und Effektivität zu erhöhen sowie Potenziale auszubauen.“



CONNECT ChangeConsulting beschäftigt sich mit den drei Arbeitsbereichen Beratung, Training und Coaching, wobei der Schwerpunkt auf dem „Change Management“ liegt. „Ich kümmere mich um die so genannten ,weichen Faktoren’ und darum, den Menschen in Veränderungsprozessen mitzunehmen. Ich möchte die Mitarbeiter bei solchen Entwicklungen bildlich gesehen ,mit ins Boot holen’. Lassen Sie uns gemeinsam Veränderungen bewegen.“

Veröffentlicht am: 25.06.2013