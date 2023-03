Veranstalter Sven Boysen im Interview

Hamburg (jj) Die Vorbereitungen waren anstrengend, nervenzerreißend und es kamen immer wieder neue Fragen seitens der Aussteller auf, die eine gute und klare Antwort verdienten. Eine Wirtschaftsmesse in dieser Größenordnung zu organisieren und zu veranstalten fordert großes Engagement und eine starkes Messeteam. Verlagsleiter Sven Boysen vereint in seinem Unternehmen zum Glück beides.



Alina Wegner vom SAM – spots and more – sprach mit ihm über die Idee, die Ausführung und die anfänglichen Vorstellungen, die er zur B2B NORD hatte.

Veröffentlicht am: 26.04.2013