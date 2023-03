Veranstaltungen der Extraklasse

Hamburg (tk/jj) Wenn es um die Planung von Firmenevents geht, ist die S.O.F.A. GmbH genau die richtige Adresse, um eine Feier an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anzupassen. Heutzutage gibt es nichts Wichtigeres, als ein gutes Gesamtkonzept für jede Veranstaltung zugeschnitten erstellen und umzusetzen zu können. Genau darauf hat sich das S.O.F.A.-Team spezialisiert.



Neben dem kompletten Cateringzubehör sorgt das Team der S.O.F.A. GmbH für stimmungsvolle Raumgestaltung, Tischdekorationen, passende Beleuchtung und ein musikalisches Rahmenprogramm. Besonders beliebt sind die Mottoparties zu den unterschiedlichsten Themengebieten. Die S.O.F.A. GmbH bietet zu diesem Zweck Komplettpakete in verschiedenen Größen an. „Auch an die Kinder haben wir gedacht, die Mal- und Bastelaktionen, die große Auswahl an Spielgeräten und das beliebte Kinderschminken sind schon fester Bestandteil von den verschiedenen Firmenevents“, so Christina Moldt von der Projektleitung. Die S.O.F.A. GmbH macht Unmögliches möglich und die nächste Firmenfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Foto: Firmenfeiern werden mit der S.O.F.A. GmbH zu einem unvergesslichen Event für Mitarbeiter und deren Familien.

Veröffentlicht am: 18.09.2014