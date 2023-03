Veranstaltungen komplett geplant

Norderstedt (kv/sh) Seit über 40 Jahren ist Wolfgang Ohff mit seiner Firma Rodyo Musik im Veranstaltungsgeschäft tätig. Bühnen-, Licht- und Tontechnik, Open Air Veranstaltungen, Zeltverleih sind einige der Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens. Ohff hat als einer der wenigen Pioniere damals die Technik in diesem Bereich maßgeblich mitentwickelt. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind mussten früher selbst gebaut und repariert werden.



Die Liebe zum Beruf und das Know How, das Ohff und sein Team mitbringen kommt heute seinen Kunden mehr denn je zu Gute. Ohff organisiert von Open Air Veranstaltungen über Firmenveranstaltungen, wie Produktpräsentationen oder auch Betriebsausflügen oder Jubiläen die verschiedensten Veranstaltungen. Wichtig hierbei ist, jede Veranstaltung wird vorab sehr detailliert mit dem Kunden besprochen. Hier merkt man die Erfahrung von Wolfgang Ohff. In der Planung und Ausführung hat er schon viele Eventualitäten mit eingeplant und kann schnell bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten reagieren. Auch weiß der Kunde vorab was an Kosten auf ihn zukommen wird.



„Eine gute Planung ist das A & O einer Veranstaltung. Der Kunde muss sich auf unser Know How verlassen können und soll seine Veranstaltung genießen können, egal ob wir nur mit kleinem Equipment die Veranstaltung begleiten oder die komplette Abwicklung übernehmen“, so Wolfgang Ohff. „Dazu ist das Team von Rodyo Musik bei der Veranstaltung mit den verschiedensten Fachkräften die ganze Zeit vor Ort. Ein engagiertes, unkompliziertes und freundliches Miteinander, das ist einer der Grundsätze, auf den wir bei jeder Geschäftsbeziehung besonderen Wert legen und mit dem wir schon lange Zeit erfolgreich arbeiten.“

Veröffentlicht am: 21.03.2017