Veranstaltungs-Highlight in der Lüneburger Heide

Bispingen (jw/ab) Da kam Stimmung auf! Nachdem der Snow Dome Bispingen durch die Hofbräu einen starken Partner für die Gastronomie gewinnen konnte, wurde dies mit einer Riesengaudi gefeiert. Die Mission des Unternehmens ist ein Versprechen an seine Gäste, Kunden, Partner aber auch an seine Mitarbeiter und Kollegen, tagtäglich aufs Neue zu begeistern.



Es ist immer was los in der Bispinger Heide: Wie beispielsweise am Wochenende vom 19. bis 20. September.



O'zapft is!

Die Besucher des Snow Dome Bispingen kamen in den Genuss, das Oktoberfest mit bayerischem Flair in der Lüneburger Heide zu feiern. Frau Bürgermeisterin Sabine Schlüter höchstpersönlich ließ es sich nicht nehmen das Fass Original Hofbräu Oktoberfestbier anzustechen und die erste Maß zu trinken. Zahlreiche Gäste waren erschienen, um in der Heide das Oktoberfest zu feiern. Dirndl und Lederhosen waren Pflicht – und alle machten mit.



9 Stunden Rennen

Am gleichen Wochenende startete um 20 Uhr, direkt gegenüber vom Snow Dome Bispingen, im Ralf Schumacher Kart und Bowl das 9 Stunden Kart Teamrennen mit 39 Teams aus ganz Europa. Das Team mit der weitesten Anreise kam aus Litauen. Die insgesamt weiteste Anreise nahm ein Teilnehmer auf sich, der seinen Urlaub in Texas unterbrach, um für das Rennen nach Bispingen zu kommen.



Herausforderungen auf der Strecke

Die Bedingungen zum Start waren optimal. Es ging über eine Streckendistanz von 2.000 Metern pro Runde. Sieger würde das Team mit den meisten Runden nach 9 Stunden werden. Doch die Rennstrecke hat es in sich: Das Rennen startet auf der Outdoorbahn, führt dann in die Indoorbahn, um anschließend nochmals nach draußen zu führen. Die Bedingungen wandelten sich während des Rennverlaufs zu einer kniffligen Angelegenheit: Regen sorgte für eine teilweise glatte Strecke und somit für wechselnde Bedingungen, die die Fahrer vor eine fahrerische Herausforderung stellten. Extreme Anforderungen an die Teilnehmer und das Material, um den richtigen Grip auf den unterschiedlichen Streckenteilen zu finden. Die Teams meisterten die Aufgaben letztendlich mit Bravour.

Um 5 Uhr am Sonntagmorgen konnte das Siegerteam nach 190 Runden abgewunken werden. Nach und nach kamen die Teams zur abschließenden Kontrolle in die Boxen. Alle waren hochzufrieden und fuhren nach der Siegerehrung gegen 7 Uhr glücklich und noch voller Adrenalin dem Sonnenaufgang entgegen. Für jeden Teilnehmer stand bereits fest: Zum nächsten 9 Stunden Rennen kommen sie wieder.

Ein Super Team Event in der Lüneburger Heide.



Touristik Bloggertreffen

Abgerundet wurde das Wochenende mit einem Touristik Bloggertreffen im Center Parcs BISPINGER HEIDE. 25 Bloggerinnen trafen sind zum Austausch von Erfahrungen über das Wochenende in der 100 Hektar großen Anlage, um zu testen, zu beschreiben, zu loben und zu kritisieren.

Bloggen ist mittlerweile ein wichtiger Teil der Berichterstattung in der Touristikbranche geworden. Immer mehr Reisewillige suchen vor der Buchung die Bloggerportale auf, um sich zu informieren und ein Meinungsbild über den künftigen Urlaubsort abzurufen. Die Bloggerinnen haben bisher im Wesentlichen schriftlich über ihre Erfahrungen berichtet. Künftig wird das Bewegtbild – die Videoreportage – ein immer wichtiger werdender Bestandteil des Bloggens werden. Darüber bestand Einigkeit in der Runde. Foto: Jeder konnte sein Geschick beim Nagel schlagen während des Oktoberfestes ausprobieren.

Veröffentlicht am: 09.11.2015