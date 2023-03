Veranstaltungsequipment direkt vom Spezialisten

Hamburg (kv/sh) Große und kleine Veranstaltungen stellen Unternehmen oft vor ungeahnte Herausforderungen, da neben der Planung die Beschaffung des passenden Equipments einen großen zeitlichen und logistischen Aufwand bedeutet.



DMV - Hamburg ist der Spezialist für Eventausstattung im Norden und bietet ein breites Angebotsspektrum für alle Arten von Feierlichkeiten und Veranstaltungen. Neben Mietmöbeln und Mobiliar gehört auch eine große Auswahl an Mietdekoration zum Repertoire. DMV kann durch die große Vielfalt die unterschiedlichsten Events entsprechend ausstatten. Ob Firmenfeiern, Jubiläen, Produkteinführungen, Kongresse, Messen oder Weih- nachtsfeiern – für jede Festivität ist das passende Equipment verfügbar. „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Kunden genau das Mobiliar bekommen, das sie für ihre Veranstaltung benötigen. Außergewöhnliches und hochwertiges Interieur z.B. für eine Produktpräsentation, funktionell und klar für Messen und Kongresse oder auch themenbezogen für eine Firmenfeier. Gerade bei den Dekorationen haben wir sehr viele Möglichkeiten, der Veranstaltung das richtige Ambiente zu geben. Wir erweitern fast täglich unser Angebot“, so Jürgen Wefer, Geschäftsführer der DMV Hamburg.



Das Angebot geht weit über die Vermietung von Tischen, Stühlen und Dekoration hinaus. DMV stattet auch den gastronomischen Bereich mit dem entsprechend benötigten Equipment aus. Das reicht von Gläsern, Geschirr und Besteck bis hin zu kompletten Küchengeräten, Buffets, sowie Küchen – und Spülcontainern. „Wir übernehmen für unsere Kunden die komplette Ausstattung eines Projektes mit Zeichnung und Visualisierung innerhalb des gewünschten Kostenrahmens. Dabei können wir auch individuelle Lösungen in den eigenen Räumlichkeiten realisieren. Wir sind in der Lage, aus einer Lagerhalle eine Messelandschaft zu zaubern.“



Ab dem 1. November eröffnet DMV ein neues Abhollager direkt an der Autobahnausfahrt Pinneberg-Nord. Hier können Kunden genau aussuchen, welches Equipment für die eigene Veranstaltung benötigt wird, sich inspirieren lassen und es direkt mitnehmen. „Um sicher zu gehen, dass das gewünschte Material auch verfügbar ist, ist eine Vorabbuchung ratsam. So können wir das Material schon abholfertig vorbereiten.“



DMV stattet im Jahr an die 1.000 Veranstaltungen im Großraum Hamburg und auch im Großraum Düsseldorf aus, wo eine Filiale die Kunden im Ruhrgebietsbereich betreut.

Veröffentlicht am: 13.11.2017