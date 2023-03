Verkauf in Deutschland braucht mehr Anerkennung!

Hamburg (jhw/kv) Bereits zum sechsten Mal fand der WirtschaftsDialog Verkauf auf der B2B NORD statt. Auf der Bühne diskutierten Christian Lindemann (International Speaker und Cirque du Soleil Pickpocket Star), Jens Löser (Speaker und Sales Experte), Siegfried Haider (Autor, Coach, Speaker und Marketing Experte) und Paul Misar (Speaker, Autor, Coach, Trainer und Lifedesigner) wie weit die Erfolge im Verkauf planbar sind und was wirklich zählt im Vertrieb. Fragen, die von den Teilnehmern mit wirklich erstaunlichen Antworten retourniert wurden.



Alle Teilnehmer des WirtschaftsDialoges hatten in eigenen Vorträgen im Laufe des Messetages ihr Publikum in den Bann gezogen. Christian Lindemann, professioneller „Taschendieb“ des Cirque du Soleil, machte in der Runde deutlich, wie wichtig es ist, sein Ziel mit großer Leidenschaft zu verfolgen. Aus seiner Sicht ist es wichtig, einer der Besten der Branche werden zu wollen. „Das geht nicht ohne Training. Wenn ich keine Leidenschaft für Holz habe, werde ich kein Tischler“! Darüber hinaus, so Lindemann, sei es unerlässlich Teil, eines Teams zu sein. Das Ziel der Teamarbeit sei die gesamte Show und nicht der einzelne Vortrag, so seine Erfahrung im internationalen Geschäft des Cirque du Soleil. Das gelte genauso im Verkauf. Sieht sich der Verkäufer als Einzelkünstler im Unternehmen, sei das für den Unternehmenserfolg nicht zuträglich!



Unternehmen sollten sich zur Marke machen, so Lifedesigner Paul Misar. Die Lebensmission oder die Unternehmensmission, wie er es nennt, sollte unbedingt gefunden werden. Wer als Unternehmen seine Mission findet, hat auch die Chance, dass die Produkte mit ganz viel Herzblut vermarktet werden. Wenn der Verkäufer das macht, wofür sein Herz brennt, stellt sich der Erfolg automatisch ein. Diese Aussage fand sowohl im Publikum wie auf der Bühne große Zustimmung. Am oft benutzten und immer noch aktuellen Beispiel Apple erläuterte der Marketing Experte Siegfried Haider, was aus seiner Sicht ein Produkt und damit auch ein Unternehmen erfolgreich macht. Es sei die Attraktivität des Unternehmens und der produzierten Produkte, die wirklich verkaufen. Das ist es, was Haider als Helium Marketing bezeichnet.



Denn bei guten Produkten mit gutem Service, die attraktiv, nutzenorientiert und kundengerecht dargestellt werden, stellt sich die Produktnachfrage automatisch ein. Sowohl die Attraktivität des Unternehmens, des Produktes sowie des Verkäufer macht es aus, was den Erfolg durch die Decke gehen lässt. Verkaufsexperte Jens Löser ergänzte die rege Diskussion auf dem Podium mit seiner Behauptung: Qualität ist immer eine Folge von Quantität. Je mehr ein Team trainiert, desto erfolgreicher wird es am Markt agieren können. Dabei dürfe der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Je mehr Spaß das Team in der gemeinsamen Arbeit verbreitet, desto glaubhafter und leichter sei der Verkaufserfolg erreichbar. Damit unterstrich Löser, dass Spaß auch Bestandteil der Unternehmenserfolges ist! Verkrampft und ohne Spaß kann nichts verkauft werden!



Die Behauptung von Christian Lindemann „It is not the song, it is the singer!“ löste eine kontroverse Diskussion auf der Bühne aus. Es ist immer die Interpretation des Liedes durch den Sänger, die das Publikum begeistert, so Lindemann. Dem wiedersprach Siegfried Haider mit der Behauptung, es sei aus seiner Erfahrung nach immer das Lied und der Sänger! Am Ende der Diskussion waren sich alle Teilnehmer einig: Verkaufserfolg ist kein Wunder! Verkaufserfolg ist harte Arbeit, Leidenschaft und Fleiß. Tricks, da waren sich alle einig, sind im Verkauf fehl am Platz.

Veröffentlicht am: 02.08.2016