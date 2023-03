Verkaufen geht heute anders

Hamburg (fg/kv) Andreas Buhr brachte 2011 im GABAL Verlag sein Buch „Vertrieb geht heute Anders: Wie Sie den Kunden 3.0 begeistern“ heraus. Das ist jetzt vier Jahre her. Sind wir immer noch bei Kunden 3.0 oder sind wir schon im Vertrieb 4.0 wie zum Beispiel die Industrie angelangt? Diese und weitere Fragen wollen wir Andreas Buhr am 12. November 2015 persönlich stellen.



Auf der B2B NORD hat der Moderator, Verkäufer und Wirtschaftsredakteur Jan H. Winter (Foto) neben Andreas Buhr, Keynote Speaker und Autor noch weitere Keynote Speaker und Autoren wie Stefan Heinrich, Ralf China und Brigitte Hermann zum Talk aufs Podium eingeladen. Was sind die neuesten Verkaufsmethoden. Funktioniert Verkauf im klassischen Sinne noch heute? Wer will noch Verkauf? Geht der Trend zur Beratung? Wird es demnächst auch die Messe 4.0 geben? Was heißt denn 3.0 oder 4.0? Ist das der digitale Kunde, über den wir alles wissen und alles dokumentiert haben, der dann jedoch trotzdem individuell behandelt werden will!? Wie viel automatisierten Verkauf lässt ein Kunde überhaupt zu? All diese spannenden Fragen werden wir mit unseren Gästen auf der Bühne besprechen.



Jan H. Winter

Verkaufscoach, Kolumnist, Moderator und Wirtschaftsredakteur. Er präsentiert auf der B2B NORD den WirtschaftsDialog „Verkauf“. Sein Motto: Verkauf und Service zu der Anerkennung verhelfen, die Kunden erwarten. Seit über 30 Jahren mit dem Thema Verkauf befasst – nennt er sich selbst Verkaufs Rock 'n' Roller und drückt damit sein Lebensgefühl und seine Einstellung zum Verkauf aus. Er rockt mit seinem Thema die Verkaufsbühnen, wo immer man ihn lässt. Seine Zielgruppe sind Menschen, Teams und Unternehmen, die sich und ihre Leistungen verkaufen wollen und andere Wege suchen als alle anderen - Verkauf ist nicht alles. Ohne Verkauf ist alles nichts.



Foto: Bereits im April folgtenzahlreiche Zuschauer dem spannenden Dialog. Am 12. November begrüßte Jan H. Winter (l.) Stefan Heinrich, Ralf China und Brigitte Hermann.

Veröffentlicht am: 04.11.2015