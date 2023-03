Verkaufen: Mit Stil und Methode

02.02.2016 | 18:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Ein wirkungsvolles Verkaufs­ge­spräch lässt im Kopf des Gegenübers Bilder entstehen, wie er ein Produkt oder eine Leistung nutzen kann. Potenzielle Kunden können Sie überzeugen, wenn Ihr Interesse an deren Anliegen ebenso zu spüren ist, wie Ihre persönliche Identifikation mit Ihrem Angebot.



Wenn Sie mehr Erfolg im Verkauf möchten, sollten Sie die Bedürfnisse Ihres Kunden kennen und darauf eingehen. Und Ihre Kompetenz sollte sich in Ihrem Gesprächsstil spiegeln.



In diesem Workshop können Sie Ihren Rhetorik-Koffer mit passenden Fragen und Sätzen füllen. Lernen Sie in konzentrierter Form anhand Ihrer Verkaufssituationen:

1. wie man ein Gespräch reizvoll startet und Kunden in ihrer Sprache anspricht;

2. gute Argumente geschickt platziert, Gegenwind rechtzeitig wahrnimmt und flexibel reagiert,

3. Entscheidungssignale beim Kunden erkennt und den Verkauf erfolgreich abschließt.





Veröffentlicht am: 19.01.2016