Elmshorn (lm) Zum 12. Unternehmertreffen lud die Initiative Elmshorn, am 22. Oktober, den namhaften Buchautor Dr. Frank Schirrmacher ins Elmshorner Dienstleistungszentrum ein. Der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hielt einen Vortrag über den Einfluß moderner Informationsquellen auf den Menschen und die Gesellschaft.



Damit regte Dr. Frank Schirrmacher zu einer Debatte an, die nicht nur in Deutschland gerne geführt wird. „Vermatscht“ das Internet unser Gehirn? Wie verändert sich das Denken und Handeln durch digitales Handeln? So griff Schirrmacher das Thema seines 2009 erschienenen Buches „Payback - Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurück gewinnen“ auf, in dem der Neurologe Gary Small mit seiner Studie zitiert wird, die nachweißt, dass Computer das Gehirn nicht nur psychologisch, sondern auch neurologisch verändern können. In seinem Vortrag betonte Schirrmacher mehrfach, dass das Gehirn ein Muskel sei, der kontinuierlich trainiert werden muss. Wie in seinem Buch erwähnte Schirrmacher auch die Befürchtung, dass sich Benutzer im Internet durch Maschinen, wie zum Beispiel Google, beformunden lassen und welche Konsequenzen die Abhängigkeit von Computersystemen auf die digitale Welt hat. Dazu spannte er den Bogen von der Steuerfahndung (hat der Computer recht oder der Steuerfahnder?) über zur Finanzmarktökonomie (Konflikt zwischen Amerika und Europa) und zog zum Schluss sein Resümee: „Am wichtigsten ist die Intuition, das Bauchgefühl, und die Realität.“



Schirrmacher – ein intellektueller Journalist

Der deutsche Journalist, Essayist und Buchautor wurde 1995 in Wiesbaden geboren und veröffentlichte 2004 sein Buch „Das Methusalem Komplott“ in dem er über die Überalterung der Gesellschaft schreibt und für das er mit der Goldenen Feder und dem Corine Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde. Außerdem wur-de er im selben Jahr zum Journalist des Jahres gewählt. 2007 erhielt er für das Buch den Jacob-Grimm-Preis. 2006 erschien „Minimum“ in dem er die Folgen der Auflösung der Familie als „Keimzelle der Gesellschaft“ analysiert. 2009 veröffentlichte er „Payback“ dessen Grundthesen er in diesem Vortrag aufgriff. Damit hatte die Initiative Elmshorn eine viel diskutierte Persönlichkeit eingeladen, die den Grundsätzen der Initiative, die kulturellen, sozialen und sportlichen Angebote, den Erlebniswert und die Attraktivität der Stadt nach Innen und nach Außen zu stärken und zu festigen, alle Ehre bot.

Veröffentlicht am: 20.11.2012