Vertrauen ist gut, Kontrolle besser

Quickborn (em/sw) Brandschutz ist in vielen Unternehmen ein zum Teil unbeliebtes Thema. Es kostet Geld und was bringt es? Bernd Maaß, Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater, weiß: Brandschutz ist in Unternehmen, sei es im Dienstleistungsbereich wie auch in der Industrie, nicht zu unterschätzen.



„Denn ein Brand kann jeder Zeit ausbrechen – auch in Ihrem Betrieb!“ Zudem ist jedes Unternehmen vom Gesetzgeber verpflichtet, sich um den Brandschutz zu kümmern. „Was viele nicht wissen: Es genügt nicht, dass der prüfende Fachmann Ihnen eine Plakette aufklebt, sondern Sie sind in der Mithaftung, wenn er seine Arbeit nicht richtig ausführt“, betont Bernd Maaß. „Sehen Sie dem Experten genau auf die Finger, was er dort überhaupt macht. Wer eine gute Arbeit macht, lässt sich auch dabei beobachten. Haben Sie dazu weitere Fragen? Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung und berate Sie ausführlich.“

Veröffentlicht am: 24.02.2014