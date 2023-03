Vertriebsunterstützung und Kundenservicecenter

Quickborn (em) Im Dialogmarketing geht es immer darum, einen direkten Dialog in Gang zu setzen. Der Vertriebsprozess muss einen Response-Mechanismus vorsehen, über den der Dialog mit dem Kunden einsetzen kann. Darüber hinaus begründet die individualisierte oder personalisierte Ansprache und dazugehörige eigene Leidenschaft und Authentizität des Vertrieblers und auch der Akquise, ein wesentliches Element im Dialogmarketing.



Die Folge ist:

Gut gemachtes und kluges Dialogmarketing und Vertriebssteuerung setzt eine genaue Kenntnis über den potentiellen Kunden voraus und initiiert den Abverkauf von Produkten und Dienstleistungen. Nicht jeder Kunde tritt in einen Dialog, nur weil er auf eine Ansprache reagiert. Er tritt aber in eine Beziehung mit dem Unternehmen und Vertriebler. Die Reaktion kann ein Kauf sein, eine Registrierung und zudem muss es ein Dialog – und nicht wie in vielen Fällen – ein Monolog sein. Vielleicht ist es an der Zeit, durch Akquise gesteuertes Dialogmarketing in Beziehungsmarketing umzuwandeln. Beziehungsmarketing ist DIE Kommunikationsform des 21. Jahrhunderts.

Veröffentlicht am: 22.07.2015