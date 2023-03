Video-Marketing: So geht es einfach!

06.10.2015 | 17:00 Uhr | Claudia Kirsch Unternehmensberatung | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Claudia Kirsch Unternehmensberatung (em) Sie kennen die Situation: Sie benötigen eine Dienstleistung oder ein Produkt und googlen erst einmal, wie mehr als 90 Prozent der Menschen. Wie angenehm, wenn Sie dabei nicht nur auf anonyme Texte stoßen, sondern auf Videos, die Ihnen eine persönliche Einschätzung ermöglichen und wertvolle Infos zu Ihren Fragen liefern.



Video-Marketing ist der größte Zukunftstrend im Internet. Besonders kleine und mittlere Unternehmen können damit Zeit und Geld sparen. Sie kommen an neue Kunden, indem Sie ihre Leistungen personal-, zeit- und ortsunabhängig präsentieren. Außerdem schreibt Google dem Bewegtbild eine größere Relevanz als reinen Textbeiträgen zu und pusht Sie automatisch im Suchmaschinen-Ranking nach oben.



In diesem Workshop geht es um die häufigsten Fragen zum Video-Marketing:



• Was soll ich in einem Video erzählen? Muss ich unbedingt selbst vor die Kamera oder geht es auch anders?

• Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Wie und wo soll ich mein Video platzieren?



Workshop: 2 Std., Kosten: 38 Euro



Wenn Sie sich rechtzeitig bei uns melden, können Sie öffentliche Zuschüsse zu allen unseren Workshops und Seminaren für Gründer und Selbstständige erhalten.

Telefon: 040 390 97 42 oder info@claudiakirsch.de







Veröffentlicht am: 21.09.2015